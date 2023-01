Said fa il bis: dopo aver salvato Doby ha ritrovato anche Lara

Le tracce di Lara si erano perse il giorno prima a Lissone in viale della Repubblica. Il giorno dopo è stata ritrovata a Monza, all'ingresso del Parco. A cercarla, fin da subito, Said Beid, il noto pet detective di Villasanta. Poi nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio la bella notizia: Lara era stata avvistata al Parco di Monza da due ragazzi che hanno immediatamente avvisato il canile Fusi di Lissone.

Dalla descrizione si è subito risaliti a Lara: Said è stato contattato e si è precipitato al Parco per mettere in sicurezza la cagnolina. All'arrivo una triste sorpresa. "Lara infatti era dolorante e zoppicante - spiega Said a MonzaToday -. Le faceva male una zampa. Probabilmente esausta e affamata si è fatta avvicinare senza problemi. Le ho messo il guinzaglio, l'ho accarezzata e tranquillizzata nell'attesa dell'arrivo della sua proprietaria". Said è commosso. "Ogni volta che riesco a recuperare un cane e a riconsegnarlo alla sua famiglia per me è una gioia indescrivibile".

Proprio pochi giorni fa Said aveva già vissuto l'emozione di poter restituire alla famiglia l'adorato amico a quattro zampe. Il 24 gennaio era riuscito a recuperare Doby, un cane di 9 mesi da poco adottato da una famiglia di Villasanta che era scappato da casa ed era stato avvistato correre lungo i binari della ferrovia. Con grande sangue freddo Said è riuscito a recuperare Doby ed evitare che la fuga potesse trasformarsi in tragedia.