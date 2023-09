La piazza (non in centro) dove fino a tarda sera i cittadini convivono con schiamazzi e sgommate

Notti insonni non solo per chi vive in centro a Monza o nella via della movida. Ma anche per chi vive a Sant’Albino. Un problema che non conoscerebbe stagioni da come riferisce una lettrice di MonzaToday che ha segnalato alla nostra redazione quanto avviene. “La situazione è diventata invivibile - spiega -. La sera in piazza Pertini si ritrovano gruppi di ragazzi che fanno baccano fino a tardi. Musica a tutto volume, schiamazzi e poi sgommate anche la notte”. Esasperata la monzese più di una volta è scesa in strada e ha provato ad instaurare un dialogo, per poter così tornare a riposare.

“Ma non è servito a nulla. Tutt’altro. Mi hanno riempita di insulti. Non hanno rispetto per nessuno, soprattutto per chi il giorno dopo si alza preso per andare a lavorare”, aggiunge. Ma il problema è che, non solo non si dorme d’estate, ma da quanto riferisce la monzese a Sant’Albino non si dorme neppure d’inverno. "È un inferno - conclude -. Anzi se qualcuno li rimprovera gridano ancora più forte”.

Il problema degli schiamazzi a Monza non è una novità: oltre alle denunce annose di chi vive in via Bergamo, nei pressi dei giardinetti del Nei, nelle piazze San Paolo e Garibaldi, o vicino ai giardinetti di via Marche adesso le segnalazioni arrivano anche da Sant’Albino. La richiesta dei residenti all'amministrazione comunale e alle forze dell’ordine è sempre la stessa: poter riposare.