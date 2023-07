Blitz della polizia locale nella discoteca abusiva: trovati centinaia di ragazzi

A maggio il blitz dei carabinieri e della polizia locale nel locale, grande poco più di 100 mq, trasformato in discoteca abusiva. In questi giorni gli agenti della polizia locale di Seregno sono ritornati per accertarsi del rispetto dell’ordinanza di cessata attività, ma hanno trovato ancora centinaia di giovani all’interno del locale dove era in corso una serata di musica con dj set. Al loro arrivo i vigili hanno trovato un centinaio di giovani, poco più che ventenni, molti dei quali provenienti dai comuni della Brianza.

Dal comando sono state inviate 5 pattuglie. È scattata una nuova duplice segnalazione all'autorità giudiziaria per la violazione dell'ordinanza che vietava l’attività di discoteca. Durante i controlli gli agenti hanno anche trovato una persona che, dalle verifiche, è risultata lavorare in nero.