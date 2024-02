Grande spavento sulla Statale 36 per un incidente, auto ribaltata: due persone in ospedale

Grande spavento ieri sera 24 febbraio intorno alle 20.30 sulla Statale 36 nel tratto Verano Nord-Arosio Briosco dove due auto si sono scontrate. Una delle due si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. I soccorsi del 118, due ambulanze e l'auto medica, sono partiti in codice rosso. Le squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti anche l'autopompa da Seregno e il carro fiamma dei volontari di Seregno e gli agenti della polstrada.

I feriti, un uomo di 33 anni e una persona non identificata, fortunatamente dopo le prime cure sul posto non sono risultati gravi tanto da essere ritenuti in pericolo di vita e sono stato trasportati uno al San Gerardo, l'altro all'ospedale di Desio in codice giallo e verde.