Strade come un fiume, sottopassi allagati: 90 interventi per il maltempo in Brianza

Allagamenti, fiumi esondati, sottopassi allagati e cedimenti. La Brianza martedì mattina si è risvegliata con un'incessante pioggia e si è ritrovata a fare i conti con i disagi causati dai temporali della nottata.

Sono quasi un centinaio gli interventi e le richieste di soccorso che dall'alba stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza che sta fronteggiando emergenze per allagamenti e danni d’acqua in tutta la provincia con il supporto anche di personale proveniente da altri comandi. Sono una cinquantina i pompieri al lavoro sulle strade della Brianza.

"Le zone più colpite riguardano le aree di Meda, in cui è esondato il fiume Tarò e dove è stata inviato un’ unità UCL (unità crisi locale), Carate Giussano , Carate e Seregno e anche parte di Varedo e Desio" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

A Meda strade allagate: esonda il Tarò

Meda si è risvegliata sott’acqua. I forti acquazzoni che fin dalle prime ore della mattina si sono abbattuti sulla Brianza hanno creato gravi disagi in città. Il Tarò è esondato allagando le strade e i cortili della cittadina brianzola. Il traffico è bloccato, i cittadini si sono risvegliati con cantine e sottopassi allagati. Impressionanti le immagini del video che ci ha inviato un nostro lettore. Anche sulla pagina Facebook “Sei di Meda se…” sono postate foto del centro città sott’acqua, del passaggio a livello completamente bloccato, vicolo Rho è un lago con l’acqua che ha coperto metà delle portiere delle auto parcheggiate.

Il sottopasso della tangenziale allagato

Il sottopasso poco prima dell’ingresso della Tangenziale Nord e della Tangenziale di Milano martedì mattina si è allagato e sono stati pesanti i disagi per gli automobilisti con lunghe code che hanno paralizzato per ore il traffico lungo l'asse di viale delle Industrie tra Brugherio, Monza e Sesto. Le auto sono rimaste ferme in coda, i vigili del fuoco sono già sul posto per aiutare gli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto ferme nel sottopasso allagato. “È il caos - ci scrive un lettore - siamo fermi da mezz’ora”.

Il Lambro a Monza è esondato nel parco

Alla fine il Lambro è esondato nel Parco di Monza. I fortissimi acquazzoni che dalle prime ore della giornata di martedì 31 ottobre si sono abbattuti su Monza e sulla Brianza hanno fatto esondare il fiume all’interno del Parco. A comunicarlo è il comune di Monza che sui social annuncia: “Il fiume Lambro - che è fuoriuscito all'interno del Parco di Monza al Mulino del Cantone - è sotto osservazione nel tratto cittadino. In via Lippi è fuoriuscita la Roggia Lupa. Non si registrano altre situazioni di particolare emergenza al momento”. La paura per chi vive nei pressi del fiume e in particolare del Lambro era iniziata già alle prime ore del mattino. Fra’ Celestino Pagani, responsabile della mensa dei poveri del convento della Madonna delle Grazie di via Montecassino, poco prima delle 8.30 si era recato sul ponticello sotto il quale passa il fiume. In un video, inviato alla redazione di MonzaToday, aveva espresso la sua grande paura per quel fiume che velocemente si stava ingrossando.

Seregno è rimasta senza corrente

A Seregno è saltata la corrente elettrica. "Nelle ultime ore forti temporali hanno interessato la città, con 50 mm di pioggia caduti tra le 5 e le 6, 100 mm in meno di 24 ore - scrive il sindaco Alberto Rossi sul suo profilo Facebook -. Verso le 5 è saltata la corrente elettrica in tutta la città, ripristinata verso le 6.20 più o meno ovunque. Mentre scrivo (ore 7) rimangono lavori per il ripristino su San Giuseppe e in alcune zone di San Carlo. Ringrazio RetiPiù che si è attivata immediatamente ed è al lavoro per risolvere prima possibile il disservizio anche nelle zone ancora coinvolte di quei due quartieri. I sottopassi di Nazioni Unite e Stadio sono chiusi per mezzi in panne, e anche quello pedonale Solferino-Magenta non è agibile. È aperto quello di via Milano" scriveva martedì mattina il sindaco in un report ai cittadini sulle pagine social.