Traffico bloccato a San Rocco per l'ultimo saluto a Christian

Il traffico è paralizzato. Le vie che conducono alla chiesa di San Rocco sono un lungo serpentone di auto. I vigili hanno chiuso l'accesso al quartiere. Traffico rallenato anche in viale delle Industrie in direzione del rione. Tutto fermo per l'ultimo saluto a Cristian Donzello. Questo pomeriggio, venerdì 17 marzo, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del quartiere si sono tenute le esequie del 16enne morto lunedì all'ospedale i Niguarda in seguito ai traumi riportati domenica a Biassono in un gravissimo incidente motociclistico.

In migliaia hanno raggiunto il quartiere di San Rocco. Parenti, amici, compagni di scuola e i tanti amici che come lui erano appassionati di moto. Già prima dell'inizio del funerale era impossibile raggiungere la chiesa. Centinaia di centauri in piazza per salutare il loro amico. Centauri che in sella alle loro moto sono rimasti per tutta la durata delle esequie fino all'uscita della salma accolta tra gas di moto, commozione e il lancio dei palloncini.