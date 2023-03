L'ultimo saluto a Cristian: in migliaia al funerale del 16enne

I funerali sono iniziati pochi minuti fa. Migliaia di ragazzi in sella alle loro motociclette hanno raggiunto la chiesa di San Rocco a Monza. Per dare l'ultimo saluto a Cristian Donzello, il 16enne monzese che lunedì 13 marzo ha perso la vita in ospedale al Niguarda di Milano dove era stato trasferito d'urgenza in seguito a un incidente mentre era in sella alla sua motocicletta a Biassono.Due le moto che si sono scontrate con un'auto intorno alle 16.30 del 12 marzo in via Friuli, un'area industriale del comune brianzolo dove erano presenti decine e decine di giovani e di moto. Proprio sulle circostanze del tragico incidente costato la vita al 16enne ora sono in corso le indagini.

Immenso il dolore dei familiari e degli amici. Mamma Loredana e papà Massimo hanno compiuto un ultimo gesto di generosità donando gli organi del figlio. Tantissimi gli amici e i conoscenti che in questo momento sono accorsi a San Rocco, sul sagrato della chiesa, con i loro bolidi per dare l'ultimo saluto a questa giovane vita spezzata tragicamente. Cristian frequentava un istituto professionale a Sesto San Giovanni ed era un grande appasisonato di motori.