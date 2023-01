"Sono una ex collega di sua nipote, le porto la spesa" e ruba quasi mille euro a 90enne

Il tono amichevole e i gesti gentili per carpire la fiducia dell'anziana e indurla a crederle. Poi il raggiro con quasi mille euro spariti in pochi istanti e la fuga. Una truffatrice è stata individuata e denunciata dai carabinieri a Villasanta dopo che lo scorso dicembre, alla vigilia di Natale, aveva derubato un'anziana di 89 anni, fingendo di essere una ex collega della nipote.

La donna, sessant'anni, originaria della bergamasca e con precedenti contro il patrimonio, è stata indagata per truffa dopo essere stata riconosciuta grazie ai fotogrammi delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza del comune che mostrano il momento dell'incontro tra le due donne e poi il tragitto fino a casa e la fuga della truffatrice a bordo di un'auto.

L'incontro sotto le telecamere

La vittima è stata avvicinata dalla signora in piazza Martiri della Libertà, sotto l'occhio elettronico delle telecamere. La nonnina, 89 anni, era appena uscita da un supermercato e la truffatrice, presentandosi come una ex collega della nipote, di cui citava nome e professione, l'ha avvicinata e salutata affettuosamente. Dopo qualche ulteriore minuto di conversazione la donna si è offerta di portarle la spesa con la scusa di doverle consegnare un pregiato copriletto che le era stato ordinato dalla nipote.

Una volta a casa della pensionata, la sessantenne chiedeva il pagamento per la consegna del copriletto richiesto dalla nipote, ottenendo 200 euro in contanti. Nel consegnare i soldi l’anziana mostrava l’intera somma di denaro in suo possesso, pari a 900 euro che, con ulteriori raggiri, la truffatrice riusciva a portare via, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria di casa.

Le indagini

Fondamentali, ai fini delle indagini, le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Villasanta, che hanno permesso ai carabinieri di individuare la truffatrice nel momento in cui ha agganciato la vittima, mentre l’ha accompagnata a casa e, successivamente, quando si è data alla fuga a bordo di un veicolo. L’elaborazione delle informazioni acquisite, incrociate con quelle presenti nelle banche dati e la comparazione dei fotogrammi della sospettata con quelli estrapolati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare la responsabile e denunciarla. Dai video acquisiti si vede inoltre come poco prima di imbattersi nell'89enne la donna aveva provato ad agganciare un’altra vittima, non riuscendo nell’intento.

"Continua l’impegno quotidiano dei carabinieri di Monza a tutela delle fasce più vulnerabili della collettività, impegno portato avanti non solo tramite un’intensa proiezione esterna sull’intero territorio di competenza, oltre 160 le pattuglie effettuate dalla compagnia di Monza solo negli ultimi sette giorni, ma anche grazie a numerose conferenze informative rivolte alle fasce della popolazione interessate dal fenomeno, così da riuscire a prevenirlo" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza.