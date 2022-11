"Signora le sta per esplodere il telefono" ma l'anziana mette in fuga i truffatori

Ha sentito suonare il campanello di casa e si è ritrovata nell'abitazione un finto tecnico del servizio idrico che, con varie scuse e l'uso di uno spray urticante, ha cercato di derubarla con l'aiuto di un complice. Ma la donna, 78 anni, non si è lasciata intimidire e ha capito che qualcosa non andava e ha messo in fuga i truffatori.

E' successo a Meda, l'altra mattina. Alle 8.30 la pensionata ha sentito suonare il campanello della sua abitazione. Affacciatasi fuori per vedere chi fosse, si è trovata davanti uno sconosciuto in tenuta da lavoro che, mostrando un tesserino attaccato sulla giacca, ha affermato di essere un tecnico addetto al servizio idrico che doveva urgentemente controllare il contatore dell’acqua.

La donna gli ha aperto il cancello carraio per farlo accedere nel cortile interno dell’abitazione, lì dove si trova lo sportello dell’acqua. Il sedicente tecnico dopo alcune finte misurazioni si è nuovamente rivolto alla 78enne informandola che aveva rilevato dei guasti sia sull’impianto del gas che su quello dell’acqua per poi, immediatamente dopo, contattare a suo dire la sua centrale e avere conferma dell’imminente pericolo su tutta l’abitazione. A quel punto l’uomo ha chiesto all’anziana di poter ispezionare tutte le tubature di casa e di aprire i rubinetti. Nel frattempo si spargeva nell’aria di casa un forte odore acre.

"Senta che odore, c’è inquinamento" avrebbe detto l’uomo. La donna, che un anno fa aveva preso parte a una campagna anti-truffe dei carabinieri di Meda, ha iniziato ad avere alcuni sospetti e a temere di trovarsi davanti un truffatore. E per rendere ancora più credibile la farsa, l'uomo ha provocato senza farsi vedere dei forti botti sulle tubature facendo notare all’anziana che l’impianto stava per scoppiare. Quando ha capito l'intenzione della signora di voler chiamare i carabinieri l'uomo ha cercato di affrettare i tempi e ha chiesto alla donna di racimolare oro e gioielli nei cassetti e nell cassaforte.

Ma quando la signora ha alzato la cornetta e ha composto il numero i due malintenzionati sono scappati via.