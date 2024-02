Trovato ubriaco e quasi privo di sensi in strada dopo incidente: arrestato 37enne

Doveva scontare una pena di un anno e cinque mesi di carcere per un’estorsione che risale a dodici anni fa. E l’ordine di carcerazione gli è stato notificato dopo una nottata movimentata. A Giussano un uomo di 37 anni, cittadino albanese, è stato arrestato nella nottata di domenica dopo che alle 5 del mattino i carabinieri della compagnia di Seregno sono intervenuti in via Puccini dove si era appena verificato un incidente stradale. Qui hanno trovato una Mercedes classe B che si era schiantata contro un muro senza nessuno a bordo e poco distante, in strada, privo di sensi a causa dell’abuso di alcolici, il 37enne.

Una volta dimesso dall’ospedale, i carabinieri lo hanno convocato in caserma per capire che cosa fosse accaduto e l’uomo, nonostante avesse fornito delle generalità diverse, è stato identificato e i militari hanno verificato che era destinatario del provvedimento, di carcerazione ed è scattatp l’arresto. Già denunciato per aver violato l’espulsione di cui era stato destinatario nel mese di novembre 2015, il 37enne è stato anche trovato in possesso di un coltello e per questo accusato anche di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Ora si trova in carcere a Monza.