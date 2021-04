A Monza un nuovo hub per le vaccinazioni: aperto il sito dell'ex Philips

Otto linee vaccinali che a breve potrebbero aumentare fino a diventare venti. Lunedì 26 aprile a Monza è ufficialmente entrato in attività l’hub vaccinale nel sito dell’ex Philips tra viale Campania e via Borgazzi denominato Energy Spring Park. Il centro monzese si aggiunge a quelli già attivi al Polaris Studio a Carate Brianza, in Autodromo a Monza, all’Ospedale di Vimercate, i palazzetti di Besana Brianza e Limbiate e, nei prossimi giorni anche i centri di Meda e Verano, per un totale di 42 linee vaccinali. Con 144 vaccini in media al giorno in Brianza quotidianamente si riuscirebbero a somministrare 6.048 dosi. Da maggio però è previsto un incremento delle linee fino ad arrivare a circa 60, compatibilmente con le dosi di vaccino che verranno consegnate.

E anche l’ex Philips dovrebbe arrivare a venti linee vaccinali. L'area di 2500 metri quadrati messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, proprietaria di C.I.M.A. (Compagnia Italiana Molle Acciaio Spa) è stata allestita grazie alla collaborazione tra ATS Brianza, ASST Monza, gli Istituti Clinici Zucchi, il Comune di Monza e la Croce Rossa di Monza. L'hub è operativo sette giorni su sette dalle 8 alle 20.

“Entriamo nella fase più intensa della campagna vaccinale – aveva annunciato alla vigilia dell'apertura il Direttore Generale di ATS Brianza Silvano Casazza – con migliaia di vaccini che vengono inoculati ogni giorno. Questo sforzo si è reso possibile grazie ad un intenso lavoro di squadra tra enti sanitari, Comuni, enti del terzo settore e anche grazie a privati ed aziende che, come CIMA spa, si sono affiancate a noi per far fronte alla pandemia attraverso la campagna vaccinale”.

“La capacità di fare squadra in Brianza ha fatto la differenza- aveva spiegato il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone -. Nelle situazioni di emergenza poter disporre dell’aiuto di tutte le istituzioni sanitarie e della società civile ci aiuta a ridurre l’enorme pressione che si è scaricata sugli ospedali e che deriva dalla gestione dei ricoveri covid e della attività di prevenzione – Questi aiuti consentiranno di anticipare il ripristino delle cure ospedaliere sulle altre patologie. Auspico di poter disporre di ulteriore supporto dal territorio”.

"Siamo orgogliosi di poter dare avvio ad un importante progetto per la città monzese che vede oggi nell’apertura dell’hub vaccinale il raggiungimento di un’importante tappa nel percorso di riqualificazione del sito. Dobbiamo molto al nostro territorio sia come impren ditori che come persone; un territorio martoriato da questa piaga che oramai da un anno e mezzo imperversa ed è stato per noi naturale mettere a disposizione i nostri spazi per con tribuire fattivamente ad accelerare il processo di vaccinazione che porterà tutti quanti ad una tanto desiderata normalità”ha detto GianMaria Bellazzi, Consigliere Delegato di CIMA SPA e ideatore dell'Energy Spring Park.