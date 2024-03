Palazzo Arese scelto come set per il nuovo videoclip di Lazza

Le sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo e la musica. La bellezza di uno dei gioielli artistici e architettonici della Brianza diventa protagonista anche della scena musicale, scelto come set per le riprese del videoclip del nuovo singolo di Lazza "100 messaggi". Gli affreschi di una delle sale erano comparsi in uno scatto che ritraeva il rapper milanese su Instagram, in un'anticipazione del videoclip. E a un occhio attento non è passato inosservato che si trattava di un pezzo di Brianza.

"Lazza ha scelto Palazzo Arese Borromeo e Cesano Maderno: oggi è uscito il videoclip di 100 Messaggi, il suo nuovo attesissimo singolo, presentato in anteprima al Festival di Sanremo. Immortalate le sale affrescate del Palazzo e il suo giardino storico. Scorrono nella clip le straordinarie immagini della Sala dei Fasti Romani, di Sala Aurora, del Ninfeo, della Galleria delle Arti Liberali e del parco che circonda l’edificio" spiegano dal comune di Cesano Maderno, ufficilizzando la scelta del palazzo come location.

"Un tributo alla bellezza del complesso monumentale cesanese da parte del rapper milanese che con 100 Messaggi è già ai primi posti nelle classifiche delle canzoni più streammate a livello globale. Per la nostra città una promozione importante, che raggiungerà un pubblico vastissimo, volando sulle ali della musica più ascoltata dai giovani".