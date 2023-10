Villasanta, incendio in un appartamento: evacuate tutte le 12 famiglie del condominio

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Monza. Oltre al maxi incendio di Bovisio Masciago, nella falegnameria di un mobilificio, nella giornata di ieri sabato 28 ottobre i pompieri sono stati impegnati anche a Villasanta in via Bruno Buozzi. L'incendio, per motivi ancora da accertare, è divampato intorno alle 13 in un condominio della città. Le fiamme sono partite da un appartamento al 5° piano dello stabile, ma per ragioni di sicurezza sono state evacuate tutte le 12 famiglie che risiedono nel palazzo. Solo dopo che i vigili del fuoco hanno accertato che le condizioni fossero sicure, i residenti sono stati fatti rientrare. Sul posto 3 autopompe, 1 autoscala e un carro soccorso. Si indaga.