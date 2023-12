60 euro per chi si sposta coi mezzi: da oggi si può chiedere il bonus trasporti

A partire dalle ore 8 di oggi, venerdì 1° dicembre 2023, scatterà il nuovo click day per ottenere il bonus trasporti da 60 euro. Per partecipare è necessario accedere alla piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove verranno resi disponibili i fondi residui generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di novembre 2023.

Bonus trasporti: come fare domanda

L'agevolazione, come spiega Today.it, è rivolta a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Si può presentare la propria richiesta accedendo con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) alla piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse.

Importo e utilizzo

Il bonus fino a 60 euro viene usato per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali, al trasporto pubblico. Si tratta, si legge sul sito del governo, di un incentivo volto a promuovere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti. Ricordiamo infine che il bonus deve essere utilizzato per l'acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.