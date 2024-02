L'azienda con l'orto e il frutteto dove i dipendenti possono fare la spesa gratis

Un’azienda green che punta al benessere dei 140 dipendenti che lavorano nel sito di Concorezzo. Un’azienda dove la mensa è diventata un vero e proprio ristorante aziendale con menù attenti al benessere e al rispetto dell’ambiente. Un ristorante plastic free dove non ci sono le bottigliette di plastica, ma bicchieri ecologici ed erogatori di acqua e bibite. Ma non solo. L’attenzione alla salute passa anche attraverso l’orto e il grande frutteto interni e a disposizione dei lavoratori.

Frutta e verdura a km zero

Un’azienda green: così si può definire la KSB Italia che ha sede a Concorezzo. Nella ditta specializzata in pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto dei fluidi, c’è grande attenzione anche per la salute e il benessere dei propri dipendenti. Tanto da aver creato (oltre alla palestra aziendale aperta dalle 7 alle 21) anche un frutteto con 130 alberi da frutto e un orto. Inoltre, dopo l’orario di lavoro vengono organizzati anche corsi di cucina. Una bella realtà imprenditoriale quella dell’azienda tedesca, che in Italia è arrivata nel 1925 e che conta tra la sede centrale di Concorezzo e le “service officine” dislocate in giro per l’Italia circa 260 dipendenti. E proprio a Concorezzo c’è questa piccola oasi di verde e di benessere.

L'orto aziendale

La mensa trasformata in ristorante

“Per l’azienda il benessere dei dipendenti è sempre al primo posto - ha spiegato Riccardo Vincenti, consigliere delegato KSB Italia -. Anni fa abbiamo trasformato la mensa aziendale in un vero e proprio ristorante alzando la qualità dei piatti e introducendo, allo stesso tempo, menù più sostenibili e a km zero”. Ma non solo. La buone abitudini commerciali proseguono anche nel grande spiazzo all’aperto della ditta. Vicino all’officina è stato creato un grande frutteto con 130 alberi da frutto: mele, pere, melograno, fichi, amarene, ciliegie, albicocche. Così che al termine del turno o nella pausa è possibile regalarsi uno spuntino sano. Ma anche portare a casa qualche frutto da condividere con la famiglia, così da divulgare l’importanza della corretta alimentazione tra le mura domestiche. Ma sempre in ditta c’è anche l’orto con erba cipollina, peperoni, insalata, pomodori. Anche questi a disposizione dei dipendenti.

Sul tetto pannelli fotovoltaici

L’attenzione al green e al risparmio energetico passa (anche) dai pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto della ditta. “Abbiamo ottenuto la certificazione ‘Zero emissioni’ – prosegue -. Tutta l’energia utilizzata viene compensata da fonti rinnovabili. Inoltre abbiamo sottoscritto un contratto con il fornitore che ci garantisce che l’energia che noi acquistiamo arriva da fonti rinnovabili”. Un importante risultato per la KSB Italia che il prossimo anno celebrerà il centenario della fondazione nel nostro Paese e che nel 2023 ha tagliato il traguardo di 88 milioni di euro di fatturato.