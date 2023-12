Due nuovi supermercati aperti lo stesso giorno in Brianza

Un nuovo supermercato dove prima c'era una fabbrica in disuso da anni e un nuovo store all'interno di uno spazio dove prima c'era un'altra attività commerciale. In Brianza non si ferma la corsa alle aperture di nuovi supermercati che corre al ritmo anche di due inaugurazioni al giorno. E' il caso dei due tagli del nastro effettuati in una sola giornata: giovedì 14 dicembre. A Carnate, nel Vimercatese, è stato aperto un punto vendita Lidl mentre a Muggiò è stata la volta dell'insegna Aldi che ha aperto il nono supermercato in provincia di Monza e Brianza dopo le ultime due inaugurazioni di Seregno e Seveso.

Il nuovo supermercato nell'ex fabbrica

A Carnate Lidl ha aperto un nuovo punto vendita a consumo di suolo zero, dando nuova vita con un supermercato a un'ex fabbrica in disuso. Un nuovo supermercato Lidl ha aperto nella giornata di giovedì 14 dicembre a Carnate. Inaugurato alla presenza della Sindaca Rosella Maggiolini, il nuovo store sorge in via Barassi e ha creato 18 opportunità di lavoro con l’assunzione di nuovi collaboratori, tra assistant store manager, addetti alle vendite e operatori di filiale Con un’area vendita di oltre 1.400 mq, il nuovo store è frutto di un progetto a consumo di suolo zero che ha portato al recupero dell’area dove sorgeva un ex fabbrica in disuso ormai da anni.

“L’intervento di demolizione dell'edificio esistente ha permesso a Lidl di realizzare una struttura attenta all’ambiente, con una ridotta superficie coperta e un ampio parcheggio con oltre 120 posti auto. Lo store, infatti, rientra in classe energetica A4, è caratterizzato da ampie vetrate che sfruttano al massimo la luce naturale e impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili” spiegano dal marchio della grande distribuzione. Si tratta quindi di un immobile che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato verso la completa sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili.

Il nuovo Aldi a Muggiò

La catena della grande distribuzione organizzata parte del Gruppo ALDI SÜD giovedì 14 dicembre ha aperto un nuovo punto vendita a Muggiò. Il nuovo store si trova in via Giuseppe Mazzini all’angolo con via Beato Angelico.

“Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori, il nuovo negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30, offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità”.

La catena ha acquisito un ex spazio commerciale trasformandolo nel nuovo supermercato: certificato con classe energetica B, vanta una superficie di oltre 700 m2 e mette a disposizione dei clienti anche 39 posti auto gratuiti. I lavori per la nuova apertura hanno previsto un intervento di manutenzione e miglioramento dei percorsi pedonali dell’area circostante. Inoltre, come parte del suo impegno sul territorio, ALDI si prenderà cura per dieci anni dell’area verde comunale nei pressi del nuovo punto vendita. Adesso, con la nuova apertura di Muggiò, i supermercati Aldi a Monza e in Brianza raggiungono quota 9 mentre sono 59 gli store in Lombardia. Con l’apertura del nuovo punto vendita sono state create, spiegano dal marchio, 13 nuove opportunità lavorative, per un totale di 1.010 collaboratori nella regione. ALDI raggiunge così quota 173 negozi in Italia e 3.215 persone impiegate.