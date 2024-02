Il mangiar sano e lo stare bene da anni sono elementi fondamentali all’interno dell’azienda. Tanto da aver creato anche l’orto e il frutteto aziendale. Si tratta della KSB Italia di Concorezzo, azienda specializzata in pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto dei fluidi che questa settimana ha aderito alla Green Food Week. Nel ristorante aziendale dal 5 al 9 febbraio nel menù erano presenti almeno un primo piatto e un secondo piatto green (c’erano comunque le alternative di carne e di pesce) e nella giornata di giovedì 8 febbraio è stato proposto un menù completamente vegetariano. Una scelta alimentare promossa dai dipendenti che hanno apprezzato il menù green e anche quello vegetariano. Un pranzo diverso quello servito giovedì: spaghetti con cipolla rossa e pane tostato, zuppa di cannellini e scarola; pasta o riso in bianco oppure al pomodoro. Per secondo fagioli all’uccelletto; gateau di patate, funghi e scamorza. E come contorno purè, carote prezzemolate, verdura cruda di stagione.

Un menù che non solo fa bene al fisico, ma che aiuta anche l’ambiente. Infatti i 140 dipendenti della sede di Concorezzo al momento del pranzo hanno potuto scegliere tra alimenti biologici, vegetali e locali. Prodotti a km zero (ma non solo) che richiedono poche risorse idriche ed energia con un minimo impatto ambientale. Continua, quindi, la filosofia che ha contraddistinto l’operato della realtà brianzola che dal 2010 ha introdotto un ristorante con dei menu che oltre a rispettare una dieta equilibrata punta al rispetto per l’ambiente. Al ristorante inoltre niente bottiglie di plastica grazie a un comodo dispenser per l’erogazione di bibite e acqua per contrastare l’uso della plastica. Anche le macchinette del caffè sono green: niente bicchierini e cucchiani di plastica.

“Per l'azienda il benessere dei dipendenti è sempre al primo posto - ha commentato Riccardo Vincenti, consigliere delegato KSB Italia - anni fa abbiamo trasformato la mensa aziendale in un vero e proprio ristorante alzando la qualità dei piatti e introducendo allo stesso tempo menu più sostenibili e a Km0. Questa settimana dedicata al cibo biologico è un ulteriore passo verso l’attenzione che tutti noi dovremmo sempre avere verso il pianeta che ci ospita”.

Un green che è diventato quasi un mantra per la KSB Italia che il prossimo anno taglierà il traguardo del secolo (mentre la sede tedesca l’anno scorso ha celebrato i 150 anni di storia). La KBS Italia conta circa 260 dipendenti (140 nella sede brianzola e il resto sparsi per l’Italia nelle “service officine”) con un fatturato che l’anno scorso ha raggiunto gli 88 milioni di euro. Un’attenzione al green che si traduce anche nei pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto della ditta. “Abbiamo ottenuto la certificazione ‘Zero emissioni’ – prosegue -. Tutta l’energia utilizzata viene compensata da fonti rinnovabili. Inoltre abbiamo sottoscritto un contratto con il fornitore che ci garantisce che l’energia che noi acquistiamo arriva da fonti rinnovabili”. Un’attenzione al green anche nella ricerca sui prodotti per renderli sempre più ecologici e sostenibili.