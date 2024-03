In Brianza è tutto pronto per l'apertura di un nuovo ristorante: 30 assunzioni

Un nuovo ristorante e 30 nuovi posti di lavoro. Martedì 26 marzo apre in Brianza il terzo ristorante gestito direttamente dalla società, totalmente italiana, che dal 2023 si occupa dello sviluppo del brand KFC, Kentucky Fried Chicken con il ruolo di Corporate Franchisee. Dopo Vicenza e Roma, questa volta è Limbiate la località scelta per aggiungere un altro tassello alla nuova strategia, che ai locali gestiti in franchising aggiunge ristoranti a gestione diretta. Il nuovo KFC di Limbiate, grande comune da 35mila abitanti in provincia di Monza e Brianza, aprirà i battenti il 26 marzo all’interno del Centro Commerciale Carrefour di via Garibaldi 1. Si tratterà di un ristorante dalle dimensioni importanti, che creerà 30 nuovi posti di lavoro sul territorio.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura, che dimostra la volontà di KFC di investire sempre di più nella gestione diretta – commenta Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia. – La formula del Corporate Franchising Agreement ci sta consentendo di crescere ancora più rapidamente, rafforzando la sinergia con la corporation e creando al tempo stesso un business model ancora più solido da condividere con i nostri franchisee”. Strategica anche la scelta di aprire un nuovo ristorante in Brianza, una delle aree più densamente popolate d’Italia e d’Europa, rendendo la penetrazione del marchio ancora più capillare sul territorio. KFC, oggi, è presente in 27 località in Lombardia, e conta in totale 86 ristoranti in tutta Italia.

Il ristorante avrà circa 80 posti a sedere: 40 all’interno e 40 nel dehors. È già pronta anche la squadra: una trentina di giovani lavoratori. Una crescita, quella di KFC in Italia, che non riguarda solo Monza e Brianza. Già nel 2023 aveva annunciato numeri molto positivi nel nostro Paese: la catena di ristoranti aveva chiuso il 2022 con un giro d’affari di 114 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto a quello del 2021 e annunciava l’apertura di 200 nuovi ristoranti nell’arco di 5 anni triplicando i numeri attuali e rafforzando la presenza del marchio in tutte le regioni, con un’attenzione particolare a Lombardia, Lazio, Triveneto, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sardegna.

“I numeri del successo ottenuto in 10 anni di presenza sul mercato italiano rappresentano per noi una grandissima soddisfazione - aveva spiegato Corrado Cagnola, responsabile di KFC in Italia –. I traguardi raggiunti sono la leva che ci ha spinti a puntare ancora più in alto nelle previsioni di sviluppo dei prossimi cinque anni, a partire da un’importante novità: l’introduzione di un nuovo modello di franchising con l’ingresso nel sistema, a partire da aprile 2023, di un Corporate Franchisee con un ruolo di leadership a beneficio degli altri franchisee, che si occuperà anche della gestione diretta di numerosi ristoranti del brand”.

A cambiare è stato anche il look con un nuovo design, con colori più chiari e uno stile ancora più moderno e cool, capace al tempo stesso di offrire un’atmosfera familiare, rilassante e accogliente per gustare al meglio il pollo fritto KFC, che mantiene come segno di riconoscimento il bianco e rosso delle strisce del logo e l’iconico volto del Colonnello Sanders.