Gli eventi da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend

La Fiera del Vino in Villa Reale

Fiera del Vino in Villa Reale. L'appuntamento con "Monza in Vino" è in programma nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre, alla Reggia di Monza. "Un evento che vede come protagonisti l’amore per il vino, cultura e divertimento" annunciano gli organizzatori". La manifestazione - a pagamento - è accessibile sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 12.00 alle 21.00. Il pubblico potrà accedere alle degustazioni, acquistando il calice e la taschina porta calice. "Il percorso della Fiera sarà lineare e ogni stand ospiterà una o più aziende vinicole, le quali proporranno in degustazione i vini della loro produzione. Sarà sempre presente negli stand una figura esperta direttamente legata all’azienda che racconterà al pubblico le caratteristiche dei loro prodotti e le varie lavorazioni. I partecipanti oltre a degustare e imparare la cultura del vino potranno acquistare durante la fiera le bottiglie direttamente dai produttori".

Giostre e fattoria in piazza

Animali in piazza con la fattoria didattica, bancarelle e il tradizionale luna park per il divertimento dei più piccoli. A Brugherio nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 ottobre torna la festa patronale dedicata a San Bartolomeo e alla Beata Vergine Maria del Rosario. Piazza Roma diverrà l'ambientazione di una fattoria didattica, per far conoscere la vita degli animali domestici, il lavoro in campagna l'origine dei prodotti agroalimentari e le attività rurali. Sempre la piazza Roma, dalle 10 alle 24 è la sede della Via dei sapori, dove saranno presenti stand e bancarelle con prodotti alimentari per tutti i gusti. Nell'area di via Turati ci sarà il luna park.

Festa del cioccolato a Monza

Un weekend al cioccolato. Appuntamento in centro Monza da venerdì 7 a domenica 9 ottobre in piazza Centemero Paleari. Bancarelle, stand e una esposizione delle creazione dei maestri dolciari faranno da sfondo a un fine settimana all'insegna della dolcezza.

In autodromo

I campionati italiani di ACI Sport tornano nel Tempio della Velocità per la seconda volta quest’anno. Dopo l’appuntamento di aprile, che aveva visto battagliare i piloti di cinque diverse categorie, per l’Autodromo Nazionale Monza è tempo di ospitare l’ACI Racing Weekend 2, che scalderà il pubblico da venerdì 7 a domenica 9 ottobre con le gare di ben sei serie: Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Campionato Italiano Sport Prototipi, Posche Carrera Cup Italia, Italian F4 Championship, Clio Cup Series e MINI Challenge. Già oggi, a partire dalle 13, sono in programma i test collettivi dell’Italian F4 Championship, prima di entrare da domani nel vivo dell’azione con le prove libere di tutte le categorie. Ingresso libero.

Festa della Valtellina a Seregno

Pizzoccheri, sciatt, polenta, funghi e bresaola. A Seregno sbarca la festa dedicata alle specialità della Valtellina. Appuntamento in piazza Risorgimento il 7, 8 e 9 ottobre 2022 con la 27° edizione di Valtellina in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina valtellinese, per una tre giorni di gusto e divertimento. Tra gli stand, spiegano gli organizzatori, si potranno trovare bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità.

Street food ad Arcore

Street food, musica e spettacolo di fontane danzanti. Atmosfera di festa ad Arcore nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022: in piazza Pertini è in programma l'appuntamento del “Festival Internazionale del Gusto”. Un viaggio gastronomico tra sapori e specialità del Bel Paese e internazionali.

La StraVimercate

La seconda domenica di ottobre torna la StraVimercate, la stracittadina arrivata al traguardo della sua ventiduesima edizione in programma il 9 ottobre. Cinque i percorsi previsti che si attraverseranno le vie della città e delle sue frazioni. Il percorso più breve è di 7 km, gli intermedi di 14 km, 21 km e i due più lunghi di 28 km e 31 km. Il ritrovo è previsto dalle ore 7.15 mentre dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00 la partenza per tutti i percorsi.