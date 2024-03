Cosa fare a Monza in Brianza nel weekend di Pasqua e Pasquetta

Una visita in un castello dalle atmosfere medievali oppure una passeggiata tra i colori dei tulipani, con le montagne sullo sfondo. O una giornata all'insegna della natura e della cultura nel parco di Monza e alla Villa Reale, scegliendo una delle mostre presenti tra le sale nobili, oppure ancora una divertente caccia alle uova. Anche in acqua. Ecco gli apuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il weekend

Castelli e borghi medievali aperti a Pasquetta

Castelli, palazzi e borghi medievali aperti a Pasquetta in Lombardia. E non solo: l’appuntamento con le Giornate dei Castelli tornano anche domenica 7 aprile, il 25 aprile e il 1° maggio. Porte e portoni aperti al pubblico, con eventi, visite guidate, concerti e aperitivi abbinati. In programma tanti eventi legati al Medioevo ma anche alla Primavera, con prati in fiore, spazi per pic nic, concerti, mostre e aperitivi che renderanno magica l’esperienza di visita. Come sempre saranno i visitatori a scegliere in autonomia quali castelli o borghi visitare, sulla base di tutte le informazioni dettagliate che si trovano su www.pianuradascoprire.it con orari, costi, durata visite e i recapiti per le prenotazioni.

I campi di tulipani in Brianza

Tempo di primavera e di tulipani. Aprono le porte venerdì 22 e sabato 23 marzo i due campi di raccolta di tulipani you-pick in Brianza: Fioriranno, a Cornate d'Adda, e Shirin a Ornago. Qui insieme a narcisi, iris, giacinti e allium ci saranno 200mila tulipani che coloreranno un angolo di Brianza con un'esplosione di sfumature e di natura che promette uno spettacolo tutto primaverile.

La caccia alle uova nel parco di Monza

Caccia alle uova nel parco di Monza. Riuscirai a trovare i magici ingredienti nascosti nei prati verdi di Cascina Costa Alta dagli abitanti del Parco di Monza?

"Una caccia al tesoro dai mille colori, un’emozionante ricerca di oggetti e meraviglie naturali, essenziali per dare vita a sorprese magiche che faranno germogliare la Primavera a Cascina Costa Alta" annunciano gli organizzatori.

L'appuntamento, dedicato a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, è in programma sabato 30 marzo 2024, dalle 15:30 alle 17:30.

Easter Egg nel parco della villa in Brianza

Caccia alle uova di Pasqua ad Arcore. L'appuntamento è per sabato 30 marzo nel parco di Villa Borromeo. "Sta per tornare uno degli eventi più belli dello scorso anno, e che ha visto la partecipazione di tantissimi di voi. Si parliamo della caccia all'uovo" hanno annunciato dalla ProArcore che organizza l'evento. Iscrizioni a partire dalle 13.30, alle 14.30 partirà la vera caccia.

La caccia alle uova nella piscina coperta più grande d'Italia

Caccia alle uova nel parco acquatico al chiuso più grande d'Italia in Brianza. Acquaworld festeggia Pasqua e Pasquetta con tantissime attività divertenti da vivere in famiglia. Il 31 marzo l’EASTER SPLASH inizia già la mattina! Bunny accoglierà tutti i suoi nuovi amici con dei dolcissimi ovetti di cioccolato, dando il via a una giornata no stop tra tuffi e giochi d’animazione. Per concludere la giornata al meglio, nel pomeriggio i balli di gruppo travolgeranno tutte le famiglie in danze sfrenate. Il 1° aprile ad Acquaworld i giochi d’acqua e le attività continuano, ma il vero divertimento sarà EGGSPLORE, un’entusiasmante caccia all’ultimo uovo che renderà la Pasquetta indimenticabile! Basterà seguire gli indizi e superare le sfide per scoprire i nascondigli delle uova sparse per il parco. Chi riuscirà a trovarne di più vincerà premi offerti da San Carlo. Per partecipare e festeggiare tutti insieme la Pasqua basterà acquistare il biglietto giornaliero o di 4 ore.

La Villa Reale è aperta

La Reggia di Monza nel weekend di Pasqua sarà aperta, compreso lunedì 1 aprile sarà. Per quanti desiderano trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura nel gioiello monzese c'è anche la possibilità di visitare le tante mostre d'arte in corso. Fra queste la 41esima edizione della mostra internazionale d'illustrazione "Le immagini della fantasia", visitabile presso l'Orangerie della Villa Reale. L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione di Št?pán Zav?el, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese.

La mostra Joan Mirò - La poesia delle forme", presso il terzo piano Belvedere della Villa Reale, propone invece un viaggio nella vita di Mirò, attraverso un insieme di opere che illustrano la carriera dell’artista nel campo della pittura, dell’incisione e dei libri illustrati. Tutte sono allo stesso tempo legate all’interesse dell’artista per la letteratura e all’amicizia che ha mantenuto per tutta la vita con scrittori, poeti e alcuni dei principali editori europei del secolo scorso.

Al Primo e al Secondo Piano Nobile della Villa Reale il progetto "Reggia Contemporanea" presenta un sorprendente percorso espositivo che propone oltre 100 opere d’arte contemporanea e di design di alcuni tra i protagonisti della creatività italiana. Accanto ad arredi e dipinti d’epoca sabauda e asburgica. Un percorso affascinante, dove le testimonianze del passato si sposano in un continuo divenire con le eccellenze del presente.

Apertura dei Musei Civici

Nella giornata di Pasquetta lunedì 1 aprile apertura straordinaria dei Musei Civici a Monza.

Le Sale della Casa degli Umiliati saranno accessibili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.