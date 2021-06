Estate in piazza con teatro, arte e gli omaggi musicali a Lennon, Jannacci e Gaber

A Concorezzo si accende l’estate in piazza. Nove appuntamenti ad ingresso gratuito, e nel pieno rispetto delle indicazioni anticontagio, animeranno tra giugno e luglio la centralissima piazza Pace. Saranno presenti in piazza Alpini e Protezione civile per garantire il rispetto del distanziamento. Una carrellata di appuntamenti per grandi e piccini per ritornare alla normalità dopo un anno e mezzo di pandemia.

“Un programma frutto di un importante lavoro di ricerca e di organizzazione da parte degli uffici Cultura e biblioteca che è riuscito a proporre un calendario ricco e di alto livello con una specifica particolare rispetto alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante”, commenta l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo.

Il debutto riservato ai più piccoli

Il debutto sabato 19 giugno alle 21 con lo spettacolo teatrale riservato ai bambini intitolato “Leggende”: narrazione, arte circense e teatro di fuoco a cura della Compagnia Teatroallosso e Compagnia Omphaloz.

Tutti gli appuntamenti

Venerdì 25 giugno alle 21 omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci raccontati da Davide Giandrini, un viaggio tra le canzoni più belle dei due artisti milanesi arricchito dai racconti degli incontri personali di Giandrini.

Mercoledì 30 giugno alle 21 omaggio a Dante Alighieri: Inferno e Paradiso con gli occhi dell’arte , la Divina Commedia raccontata da Monica Colombo, attraverso le opere dei maggiori artisti italiani e stranieri.

Sabato 3 luglio alle 21 spazio alla musica con il concerto di musica jazz con la formazione Mujo: un viaggio musicale attraverso i ritmi della samba.

Giovedì 8 luglio alle 21 ancora omaggio a Dante Alighieri con la lettura teatralizzata “Nel mezzo del cammin di nostra vita” a cura di Letterevive.

Sabato 10 luglio alle 21 emozioni in musica con “Image”: concerto spettacolo con i capolavori di John Lennon.

Mercoledì 14 luglio alle 21 ancora spazio a Dante Alighieri con lo spettacolo teatrale “Verso il Paradiso” a cura del Teatro dell’Aleph.

Venerdì 16 luglio alle 21 ancora spazio alla musica con il concerto di musica soul di Jennifer Vargas, voce calda e avvolgente cubana di nascita ma italiana d’adozione.

Gran finale, sempre in musica, venerdì 23 luglio alle 21 a tutto rock made in Brianza con il concerto di Bryan Kazzaniga.