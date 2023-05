Spettacoli di fuoco in piazza: cosa ci sarà a Monza al posto dei fuochi di San Giovanni

Non saranno i fuochi di San Giovanni nel parco di Monza con il suggestivo mix di giochi di luce e musica ad animare la sagra monzese ma il fuoco non mancherà. Con acrobazie e giochi di luce. Questa volta in piazza. Il comune ha reso noto il calendario delle inizietive estive programmate in città e tra queste anche il cartellone con gli eventi in vista della sagra di San Gerardo - il 6 giugno - e di San Giovanni, il 24 giugno, i due Santi patroni del capoluogo brianzolo.

“Abbiamo pensato a una proposta culturale diffusa, capace di valorizzare il talento degli artisti emergenti del territorio, dando loro modo di esprimersi e uscire allo scoperto nelle piazze e nelle strade della città. La musica è un potente strumento di aggregazione positiva per tutte le fasce d'età, ma sono soprattutto i giovani a lamentare la mancanza di un'offerta a loro misura, in spazi meno convenzionali per Monza, ma più adeguati alle loro richieste. Per questo abbiamo ideato un'iniziativa che arrivi anche nei quartieri decentrati, che trae la propria linfa dalle band emergenti stesse e che intendiamo rendere sempre più aperta e duttile agli impulsi dei giovani cittadini nelle prossime edizioni” ha spiegato l'assessora alla Cultura Arianna Bettin.

Il programma per le sagre di San Gerardo e San Giovanni

Il 6 giugno si terrà la Sagra di San Gerardo, con la vendita di ciliegie, prodotti enogastronomici e artigianato e i negozi aperti; con l’avvicinarsi della Festa patronale di San Giovanni invece, sono in programma in piazza Roma e in Piazza Duomo due spettacoli di giochi con il fuoco e di animazione con le performance di alcuni artisti di strada il 23 e il 24 giugno.

Il fuoco a Monza a San Giovanni ci sarà ma non si tratterà di fuochi d'artificio. Nel programma degli appuntamenti in programma per il mese di giugno reso noto dal municipio infatti sono previsti spettacoli in piazza Duomo e in piazza Roma. Si comincia veenrdì 23 giugno con i "giochi di fuoco", uno spettacolo di giochi con il fuoco con bolas, corde e catene e un intrattenimento a cura del Teatro dell’Aleph

Sabato 24 giugno, alle 21, in piazza Roma è previsto il "Fire show Respyro" con un manipolatore di fuoco che darà vita ad uno spettacolo con fiamme danzanti a ritmo di musica. E a seguire giocolieri e sputafuoco tra gag comiche e capacità tecniche di giocoleria e fuoco. Per concludere il weekend di festa il 25 giugno, alle 21, per le vie del centro prenderà il via il corteo storico con la rievocazione.