Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e dintorni

Sport, sapori della tradizione e fantasia. Nel weekend a Monza torna protagonista il movimento, la solidarietà e lo sport con la Run for Life. Ma per i più golosi non mancheranno le occasioni di gusto con la sagra del risotto a Legnano, nel milanese e l'appuntamento con i sapori dell'inverno e della tradizione in piazza a Lissone. Protagonista anche la cultura, con il ritorno in città della mostra "Le immagini della fantasia". Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi in programma nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 marzo.

Run for life nel parco di Monza

A Monza torna l'appuntamento con la Run for Life. La corsa quest'anno si terrà nel weekend del 2 e 3 marzo, nella consueta location del parco cintato più grande d'Europa. Run for Life è una manifestazione sportiva che promuove il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna. Diversi i percorsi e le distanze tra cui scegliere: 10 chilometri e mezza maratona (21,097 km) COMPETITIVE – gara nazionale con percorso omologato e i 5 e 10 km non competitivi. La partenza è da viale Cavriga, Parco di Monza. I fondi raccolti saranno destinati a Il Veliero Monza: Il Veliero nasce a Monza nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili, con l’intento di organizzare e promuovere la costituzione di un laboratorio teatrale permanente e di una compagnia itinerante che operino nel campo della disabilità. Nascono così due gruppi laboratoriali e una compagnia teatrale per un totale di 35 persone con disabilità, che presentano patologie organiche sia fisiche che psichiche.

La sagra del risotto (all you can eat)

Radicchio e speck, zafferano e parmigiano, carciofi e salsiccia, zola pere e noci. Tutti i risotti che si vogliono assaggiare a un prezzo bloccato. A Legnano torna la sagra all you can eat con il giro risotti. L'appuntamento dedicato al riso è in programma nel fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 marzo. La sagra dei risotti si tiene a Legnano in località Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6.

Sapori dell'inverno in piazza

Bancarelle, espositori e sapori della tradizione. Festa a Lissone nel weekend di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo. Un appuntamento per celebrare le specialità dell'inverno con giochi e gonfiabili per bambini in piazza Libertà.

La giornata dei castellie dei borghi medievali

Castelli, dimore storiche, borghi medievali e palazzi. Torna domenica 3 marzo l'appuntamento con la Giornata dei Castelli Aperti organizzato dall'associazione Pianura da scoprire. La manifestazione apre porte e portoni di 24 castelli e dimore, borghi fortificati e pievi medievali, con visite guidate, rievocazione e tanti eventi, pronti ad accogliere turisti e visitatori. Quattro le province coinvolte, proprio dove un tempo si trovava il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, un’eredità di possenti fortificazioni e fastose dimore, borghi antichi e conventi medievali costellano un paesaggio immerso in parchi verdi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua. Si potranno conoscere e rivivere le gesta di grandi condottieri e valorosi eserciti, avvincenti leggende e curiosi aneddoti, tramandati nei secoli attraverso imponenti architetture, pareti affrescate e tradizioni antiche. Qui si possono scoprire le aperture vicino a Monza e pianificare le visite e gli itinerari.

La mostra "Le immagini della fantasia"

C'è tempo fino al prossimo 1 aprile per visitare la 41° edizione della Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia della fondazione Zavrel di Sàrmede (TV). L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione di Št?pán Zav?el, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese. L'esposizione è a Monza, presso l'Orangerie della Villa Reale.