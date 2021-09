Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

I gioielli della Brianza (e non solo) che aprono le porte ai visitatori in occasione del secondo weekend di Villa Aperte, le mongolfiere in volo sulla Reggia di Monza e sul Parco e poi le sagre con le specialità tradizionali e il mese delle zucche. Ecco gli appuntamenti del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Mongolfiere in Villa Reale

In volo, su una mongolfiera, sopra la Villa Reale e il Parco di Monza. Sabato 25 e domenica 26 settembre (poi anche sabato 2 e domenica 3 ottobre) è in programma un evento dedicato al volo frenato in mongolfiera. Sara? un appuntamento “au ballon”, ricco di Storia, tradizioni, arte, adrenalina e convivialita? dove sara? possibile provare l’emozione del volo frenato in Mongolfiera ed ammirare dall’alto Monza. Nel 1783 il Parco di Monza fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo! Ritornati con i piedi per terra, una breve passeggiata attraverso il Parco e saremo all’interno della Villa Reale di Monza uno degli esempi piu? completi e maturi del Neoclassicismo in Italia. La visita comprende tre momenti che sono il volo in mongolfiera, la visita all’interno della Villa Reale di Monza e, a seconda che si voli di mattina o di pomeriggio una breve pausa colazione o aperitivo.

Ville Aperte

Oltre centocinquanta siti e beni da visitare, cinque province coinvolte per un totale di ottantaquattro comuni. Proseguono le aperture e le visite guidate della XIX edizione di Ville Aperte in Brianza, con un calendario di iniziative ispirate a Dante Alighieri nell’anno del settimo centenario dalla morte.

Sul sito www.villeaperte.info sarà possibile prenotare le visite guidate, scoprire percorsi e itinerari, consultare sezioni dedicate ai progetti speciali, conoscere i siti storico-artistici del territorio e le loro proposte. Oltre alle visite guidate, punto fermo della manifestazione, questa edizione di Ville Aperte propone un ricco calendario di eventi collaterali che riempiranno le ville con concerti, letture, laboratori, visite notturne e performances teatrali Concerti, spettacoli, laboratori musicali saranno parte integrante di questa edizione di Ville Aperte grazie anche alla partecipazione straordinaria del Liceo Musicale Zucchi di Monza che organizzerà eventi pomeridiani e serali in alcune location selezionate. Ville Aperte 2021 si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid che prevedono il contingentamento dei posti, l’utilizzo delle mascherine e la presentazione del Green pass. Ogni sito ha stabilito un numero massimo di visitatori in ottemperanza alle disposizioni anticovid19.

Festival di luci, il Duomo si illumina

A partire da venerdì 24 settembre fino a domenica 3 ottobre dalle 20.30 a mezzanotte la facciata del Duomo di Monza prende luce con gli spettacoli di video 3D mapping. La manifestazione ospita diverse rassegne di cortometraggi creati da professionisti; tra i protagonisti delle proiezioni audiovisive, anche studenti di accademie artistiche e piccoli studenti. Un’occasione per stimolare le giovani generazioni a utilizzare nuove opportunità espressive, confrontandosi con realtà riconosciute nel panorama internazionale. Ogni artista offre al pubblico la sua personale interpretazione attraverso la creazione di un cortometraggio di audiovisual 3D mapping che, risaltando gli elementi architettonici dell'edificio, ne anima la superficie.

Sagre e street food

Porcini, polenta, gnocco fritto. Le proposte culinarie tra sagre e street food in Brianza sono tante. A Varedo, in Villa Bagatti Valsecchi, un weekend per celebrare i sapori tradizionali d'autunno con l'evento Polenta e Salsiccia. Sono tante le specialità nel menù che si potranno assaggiare alla Festa dei Porcini che è in programma a Senago, alle porte di Monza. A Brugherio nel weekend c'è la Sagra dello Gnocco Fritto.

Fiera degli Sposi

Torna la Fiera per gli Sposi Monza Sposi, in programma nei giorni 25 e 26 settembre 2021 all’Arena di Monza. Sarà un appuntamento importante per i futuri sposi che potranno trovare le più interessanti proposte di prodotti e servizi per organizzare al meglio il giorno del matrimonio. Ad arricchire la fiera sposi di Monza verranno proposti workshop formativi gratuiti per gli sposi, aperitivi, tagli della torta e molto altro. Tra gli stand si potranno trovare abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino; gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, allestimenti floreali, fotografi, wedding planner, truccatori e hair stlylist. E ancora liste nozze, articoli bomboniere, partecipazioni e biglietti augurali. Inoltre si potranno trovare consigli grazie alle agenzie viaggi, di spettacolo ed intrattenimento.

Gita alla Cascata del Cenghen

La Grigna, in Lombardia, ospita una delle più belle cascate del Nord Italia: un angolo così bello che, segnarselo sull'agenda, è quasi d'obbligo. Per vedere la cascata del Cenghen bisogna raggiungere Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, nella frazione di Linzanico (un'ora d'auto da Monza). Qui inizia il sentiero che porta verso questa piccola meraviglia. Si parte dal lavatoio e ci si impiega circa un’oretta su una strada mai esposta e mai troppo ripida. Terrazze di ulivi e numerosi alberi da frutto, insieme a un panorama mozzafiato sul Lago di Como, vi accompagneranno per tutto il tragitto. Leggi qui come arrivare e cosa vedere.

Il campo di zucche sul lago in Brianza

Un campo di zucche per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. Apre il 18 settembre il Campo di Zucche all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.