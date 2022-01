Mercatini, le ultime pattinate, gite e qualche idea per chi resta a casa

Primo fine settimana del 2022. Sono finite le vacanze di Natale e da lunedì 10 gennaio si ritornerà ai ritmi normali. Ma intanto ecco qualche idea per trascorrere ancora due giorni all'insegna del relax, respirando per le ultime ore l'aria delle feste.

Ancora aria di Natale

A Cogliate c'è ancora il villaggio di Natale con le bancarelle, non solo con simpatiche idee regalo ma anche con tante prelibatezze. A Monza c'è la pista di pattinaggio in piazza Trento e Trieste per divertirsi ancora e allo stesso tempo smaltire i kg accumulati durante le vacanze. Anche a Brugherio si potrà continuare a pattinare sulla pista allestita in piazza Roma. E sempre in tema di Natale da non perdere le mostre dei presepi: quella monzese in Galleria civica, e quello a Biassono al Museo Verri. Atmosfere natalizie anche a Milano con il Christmas Village ai Giardini Montanelli.

A due passi da Monza

Se invece preferite stare lontani dallo shopping e disintossicarvi dal Natale, senza però trascorrere la giornata in auto ecco qualche idea. una gita fuori porta ai laghi della Brianza, adatta anche per chi ha bambini. A un'ora di auto da Monza c'è anche l'Abbazia di Morimondo: una giornata diversa dove, certamente, potrete soddisfare anche il vostro palato. Se avete voglia di rifarvi la vista, allora scegliete uno dei sette punti panoramici del lago di Como.

Idee ai fornelli per chi non può uscire

Se invece non avete tempo perché dovete organizzare il ritorno al lavoro, oppure siete a casa in quarantena ecco qualche idea per chi ama mettersi ai fornelli. Ecco qualche semplice ricetta da realizzare insieme ai vostri bambini; oppure qualche idea di piatti da mettere nella "schiscetta", o ancora potete anticipare i tempi e preparare qualche dolcezza ispirata alla prossima festa, il Carnevale.