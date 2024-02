Le 5 cose da non perdere nel weekend di Carnevale a Monza e in Brianza

Coriandoli, mascherine e divertimento. A Monza e in Brianza è tempo di Carnevale, con il primo weekend di festeggiamenti. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi con le sfilate, i mercatini e le iniziative in città e nei dintorni. Buon divertimento!

Festa e bancarelle dalla Francia a Monza (rinviato)

A Monza i festeggiamenti di Carnevale prendono il via in piazza Trento e Trieste alle 15 di sabato 10 febbraio con Flowers, Fairies and Butterflies, sfilata di attori e trampolieri nei variopinti colori della Natura, a cura di Teatro dell’Aleph. Alle ore 16 in piazza Roma si terrà lo spettacolo teatrale Amicobosco, con attori e pupazzi, a cura di ComTeatro. Domenica 11 febbraio, alle ore 16 in piazza Roma, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Nel circo di Carnevale non è tutto rose e fiori”, animato da attori e trampolieri. Lunedì 12 febbraio alle 16, sempre in piazza Roma si terrà lo spettacolo “Voci del Bosco”. Da venerdì 9 a domenica 11 si terrà in Piazza Trento e Trieste il Mercatino francese, che offre un’ampia selezione di articoli artigianali come profumi e saponi e anche di prodotti della tradizione enogastronomica francese quali formaggi, vini, prodotti di panificazione e dolci, dai croissant ai macarons. L'evento, come comunicato dal municipio, è stato rinviato per maltempo: qui le nuove date.

Trenino, mercatino e sfilata a Brugherio

Tempo di festa, coriandoli e frittelle anche a Brugherio. In programma in piazza San Giovanni un mercatino hobbisti e dalle 16 spettacolo artisti di strada. Domenica 11 febbraio sfilata di carri allegorici organizzati dalle parrocchie e, per i più piccoli, dalle 15 mascotte. Non mancheranno le frittelle. E per le vie del comune sarà presente un trenino.

Bolle di sapone e mangiafuoco

Bolle di sapone e spettacolo di mangiafuoco. Sabato pomeriggio appuntamento con il Carnevale di Baruccana organizzato dal Comitato folcloristico di via Zara Baruccana e patrocinato dalla città di Seveso. Alle 14 prenderà il via la sfilata che colorerà il paese poi festa con spettacolo di bolle di sapone e di fuoco.

Giochi in maschera e laboratori: carnevale al parco

Mascherine, laboratori e travestimenti. A Monza Carnevale arriva anche nel Parco, a Cascina Costa Alta. Giochi mascherati, avventure e laboratori creativi dedicati a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni. "Vi aspettiamo per aiutare i piccoli animali del bosco a costruire nuove casette, più robuste delle loro vecchie tane, al riparo dal dispettoso Elfo Eolo. Sarà un Carnevale divertentissimo!" annunciano gli organizzatori.

A teatro

Per chi vuole trascorrere del tempo a teatro nel weekend a Monza c'è solo l'imbarazzo della scelta, con una proposta per grandi e piccini. Al Binario 7 va in scena La codista venerdì 9 febbraio, domenica 10 febbraio invece è la volta del Gran Ventriloquini, spettacolo per bambini. Al teatro Manzoni per tutto il fine settaimana, da venerdì sera a domenica, è in cartellone Ginger e Fred con Monica Guerritore.