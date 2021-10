Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Sapori d'autunno, iniziative e idee per il weekend. Ecco la nostra guida agli eventi del fine settimana.

Sagre e sapori in Brianza

Cassoeula, pizzoccheri e caldarroste. Tra gli appuntamenti culinari dedicati ai piatti dell'Autunno e tradizionali segnaliamo la Sagra a Senago: tra le specialità polenta e zola, cassoeula, ossobuco e pizzoccheri. Fino al 31 ottobre a Mezzago si celebra la Zucca, regina della tavola d'autunno. La Pro Loco di Mezzago organizza un appuntamento dedicato alla specialità d'autunno a Palazzo Archinti "tra gusti da scroprire e momenti da vivere insieme dopo lo stop forzatu dello scorso anno" hanno annunciato gli organizzatori.

Festival delle Storie

Un libro per aprire le porte della fantasia. Un festival dedicato ai bambini per leggere, inventare e viaggiare con l’immaginazione. Dal 16 ottobre all’11 dicembre, per quasi due mesi, in Brianza, in tutte le biblioteche del circuito BrianzaBiblioteche laboratori, letture e iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi.

Quasi 60 eventi diversi per target d’età (da 0 a 14 anni), tipologia di attività e tecnica di narrazione nelle 33 biblioteche della rete brianzola con l’obiettivo di riportare – dopo lo stop causato dalla pandemia - bambini e ragazzi in biblioteca: letture teatrali, laboratori, spettacoli dedicati alle storie e ai libri che permettano proprio ai più piccoli di riprendere confidenza con gli spazi e di riscoprire la biblioteca come luogo di condivisione, di promozione della lettura e della cultura. Un progetto che nasce con l’idea di catturare l’interesse dei più giovani, proponendo linguaggi e strumenti innovativi rendendoli protagonisti dell’azione di promozione della lettura. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid in vigore.

Biennale d'arte alla Reggia

A Monza si può visitare la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.

Una sfida difficile che ci pone in prima linea, in una posizione d’avanguardia per cogliere da vicino il fiorire dell’arte presente. Parola d’ordine Plurilinguismo. Un plurilinguismo ordinato sulle salde fondamenta delle 10 istituzioni accademiche coinvolte, all’insegna della massima apertura entro i confini della disciplina estetica.

I campi di zucche in Brianza

Nel fine settimana si può visitare il campo di Ornago (su prenotazione) e continuano le visite nell'area di Galbiate (anche questa ad accesso su prenotazione e in base a disponibilità) per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. Il Campo di Zucche si trova all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.

Raccolta delle mele

Una passeggiata tra i filari di alberi nel frutteto del parco e un cestino da riempire, raccogliendo le mele con le proprie mani. Un'esperienza diversa, a contatto con la natura per diventare agricoltori per un giorno. Il frutteto del parco dellle Groane a Ceriano Laghetto propone anche quest'anno la "raccolta fai da te", dedicato a grandi e piccini. Sugli alberi si possono trovare mele e pere che poi si porteranno direttamente a casa propria. Dopo una breve passeggiata ad attendere i visitatori ci saranno cassette e cestini per la raccolta.

Museo delle Illusioni

Per una giornata insolita e divesa si può pensare di organizzare una visita al Museo delle Illusioni. Basta salire sul treno in direzione Milano e visitare il suo nuovissimo museo. In via Settembrini 11, poco lontano dalla Stazione Centrale, offre oltre 70 attrazioni che esplorano diversi campi: la matematica, la biologia, la scienza, la psicologia. È un museo interattivo, questo, capace di mettere alla prova la propria la mente e perfetto da visitare in famiglia o con gli amici.

Ogni stanza ha un'illusione tutta da vivere: ci si rimpicciolisce, si diventa dei giganti, si ruota su di sé, si vede la propria testa deposta su un vassoio, ci si cimenta nelle illusioni ottiche. Vivendo così a Milano un'esperienza che, prima, poteva essere prenotata in 33 città da Dubai a New York.