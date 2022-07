Per chi resta in città ecco che cosa fare nell'ultimo weekend di luglio

Anche voi nel fine settimana rimarrete in città? Se le vacanze le avete già finite, oppure non le avete ancora cominciate ecco alcune idee per trascorrere momenti di relax rimandendo a Monza e in Brianza. Le previsioni meteo annunciano ancora sole e temperature torride.

Festival del benessere

Per chi vuole ritagliarsi quale ora di relax al Parco Tittoni di Desio ritorna il Festival del Benessere: un progetto realizzato da Oriente Day e gratuito al pubblico dove si potranno trovare operatori olistici che propongono massaggi e trattamenti rigeneranti, aziende del benessere, cartomanti e tante altre curiosità. Previsto anche un mercatino con bancarelle etniche e un workshop di yoga nel prato durante la mattina, a stretto contatto con la natura.

Cinema e teatro sotto le stelle

Per gli amanti del cinema l'estate è l'appuntamento con le proiezioni sotto le stelle. In programma film a Monza nel cortile della Villa Reale, e a Villasanta nel cortile di Villa Camperio. Per chi ama il teatro, invece, al Parco Adda Nord in scena Adda Visioni, spettacoli lungo il fiume dove il vero protagonista (oltre al pubblico) sarà l'Adda.

Per i più piccoli

Per i più piccoli appuntamento con laboratori. A Cesano Maderno un pomeriggio di giochi alla scoperta dei meravigliosi giardini di Palazzo Arese Borromeo. La sera, invece, appuntamento a Monza con gli artisti di strada: in centro la magia dei burattini e dei giocolieri.

Visite immersive nei giardini della Villa

Ogni sabato, fino al 15 ottobre, è possibile fare una passeggiata immersiva con un tour virtuale tra la natura e la storia nei giardini della Reggia di Monza. Una camminata immersi nella natura del verde dei giardini della Reggia di Monza, passeggiando anche attraverso la storia, tra i secoli. E così, indossando un visore speciale, si potrà essere trasportati indietro nel tempo, tra Settecento e Ottocento, per ammirare come erano all'epoca il gioiello architettonico monzese.

Piscine e lago

Se invece volete regalarvi una giornata di relax ecco tutte le piscine aperte a Monza e Brianza, per trascorrere una giornata al fresco o dedicandosi alla tintarella. Se invece preferite il lago quello di Lecco offre molte spiagge dove tuffarsi in totale sicurezza. Ma ecco anche alcune idee per una passeggiata rinfrescante lungo il lago di Como.