Non solo Gran Premio, ecco tutte le feste e le sagre del weekend in Brianza

Non solo motori ma anche gusto e tradizione. Il weekend del Gran Premio in Brianza offre anche tante occasioni golose perchè sono numerosi gli appuntamenti gastronomici organizzati con street food, sagre e feste paesane. Ecco una selezione degli appuntamenti che abbiamo scelto per voi in programma tra venerdì 1 e domenica 3 settembre.

Sagra dei pizzoccheri

PIzzoccheri e funghi. A Seveso prosegue l'appuntamento con la sagra Valtellinese con le specialità tradizionali tutte da gustare. La sagra è in programma dall'1 al 3 settembre e dall'8 al 10 settembre. Come da tradizione a ospitare la festa dedicata alle specialità della Valtellina sarà la città di Seveso, nell'area feste di via Redipuglia presso il centro polifunzionale. Milletrecento posti a sedere e un menù con bresaola, sciatt, pizzoccheri con casera, tagliatelle al mirtillo con ragù di cinghiale, salamelle e brasato.

Sagra della Madonna della Campagna

Torna in Brianza la grande festa Madonna della Campagna, in programma nei primi due weekend (1.2.3 e 8.9.10.11) di settembre. Ci sarà un'area food e un palco per gli spettacoli e la musica. Tra gli ospiti sabato 2 settembre sarà presente Jerry Calà con un concerto-show, il celebre attore ripercorrerà 50 anni di carriera tra gag e successi tutti da ballare accompagnato dal vivo dalla grande orchestra. A completare l'offerta anche un'area divertimenti con bancarelle, mercatino di hobbisti, stand di associazioni, gonfiabili e giostre. L'impronta rurale sarà data dalla presenza di animali e fattorie ed i mercatini agricoli.

Festival della Birra

A Cesano arriva il festival della Birra in programma fino a domenica 3 settembre. La manifestazione è organizzata da Tipico Eventi e il grande festival della birra ha come location il velodromo di Cesano Maderno. Ad aspettare i visitatori ci saranno 1500 mq coperti per undici giornate dove le parole d’ordine saranno birra, musica e divertimento. L'area è aperta tutti i giorni a partire dalle 18. Presente l'area food&beverage, una zona tavoli e un'area giostre e luna park per i più piccoli.

Festa della Puglia

Orecchiette e non solo. A Giussano nel primo weekend di settembre è in programma la festa della Puglia con il 31° Raduno Coast to Coast, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. L'appuntamento è fissato per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre in piazza Mercato che si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva per viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi lasceranno tutti senza fiato.

Festival latinoamericano

Festival latino americano e street food ad Arcore. Appuntamento nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023. Tipico Eventi torna in città con un nuovo e gustosissimo format, quello di “Spirito Latino”, lo street food festival dedicato alla cultura Latino Americana. La location che ospiterà il festival sarà piazza Pertini che per l’occasione verrà addobbata a festa, trasportando i suoi ospiti nel calore, nella bellezza e nella bontà di questa meravigliosa cultura per tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti. In programma anche un djset latino americano.

Sagra a Caponago

A Caponago è tempo di festa del paese. Nel weekend da venerdì 1 settembre a domenica 3 è in programma la sagra cittadina con lo spettacolo di fontane danzanti in piazza, musica, negozi aperti e bancarelle. Nel dettaglio il programma con gli appuntamenti