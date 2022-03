Dove raccogliere i tulipani a Monza e in Brianza

Immergersi tra i colori della primavera e lasciarsi conquistare dalle sfumature dei fiori. Anche quest'anno appassionati, curiosi e famiglie potranno trovare piccoli angoli incantati dove godersi qualche momento a contatto con la natura. Ecco i campi di tulipani nel dintorni dove è possibile passeggiare, scegliere e raccogliere i fiori.

Il campo Shirin a Ornago

Centomila tulipani sono pronti a sbocciare a Ornago. Dal rosso al bianco, passando dal giallo al viola. Da venerdì 1 aprile riapre Shirin, il campo you-pick sbocciato come simbolo di rinascita, dall'idea di due sorelle - Elmina e Carolina Brambilla - nata in pieno lockdown: un'esplosione di colori con migliaia di tulipani in primavera, un labirinto di girasoli in estate e un campo di zucche in autunno. Con l'arrivo della primavera il campo che sorge tra le campagne brianzole riapre le porte ai visitatori. Quest'anno i bulbi saranno 100mila e la fioritura, con il suo incantevole spettacolo di colori, durerà - meteo permettendo - fino al 25 aprile. Gli ospiti potranno trovare più di trenta varietà di tulipani e altrettanti colori. Per accedere all'area di raccolta fai-da-te è necessario acquistare il biglietto online. L'ingresso ha un costo di 4 euro a persona (bambini da 0 a 5 anni gratis) e incluso nel prezzo sono compresi due tulipani.

Tra le novità di quest'anno, oltre all'allestimento del campo tutto rinnovato con 40 file di fiori (lo scorso anno erano 10), c'è anche un punto ristoro che accoglierà gli ospiti dalla colazione all'aperitiv. Il campo sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 e a completare l'offerta ci saranno anche attività e laboratori organizzati nel weekend e rivolti a grandi e piccini: dalla pittura all'arte delle candele, dallo yoga alle biciclettate tra le cascine delle campagne.

Fioriranno a Cornate d'Adda

Il campo di raccolta Fioriranno si trova a Cornate d'Adda, in Brianza, lungo la Strada Costiera. "L’apertura del campo di FiorirAnno dipenderà dalle condizioni climatiche dei prossimi giorni in quanto la fioritura dei tulipani e dei narcisi è fortemente legata alla natura. Indicativamente il periodo di fioritura sarà da fine marzo a metà aprile" spiegano gli organizzatori. A fioritura iniziata si potrà accedere all'area tutti i giorni dalle 10 alle 19. L'ingresso al campo ha un prezzo di 3,50 euro dai sei anni in su e inclusi nel biglietto ci sono due fiori da raccogliere. Per i bimbi da 0 a 5 anni, l'accesso è gratuito (non è compresa la raccolta). I biglietti di ingresso sono acquistabili esclusivamente all’entrata del campo di raccolta.

Il labirinto di tulipani alle porte di Monza

Un labirinto di tulipani tutto da raccogliere. Un luogo incantato dove perdersi tra i colori e ritrovarsi tra i profumi della natura. Tulipania - il campo di raccolta di Terno d'Isola, nella Bergamasca, alle porte della Brianza - riapre. Per il quarto anno consecutivo a due passi dalla provincia di Monza Brianza, si ripeterà la magia della fioritura dei tulipani. Quest'anno ad attendere i visitatori che arriveranno dalla Brianza e non solo nel campo non ci saranno più solo semplici filari fioriti ma un enorme labirinto da percorrere come in una favola. I fiori che sbocceranno saranno più di 220mila in un campo di oltre 25 mila metri quadrati. Sono stati piantati bulbi di centinaia di varietà tra tulipani e narcisi, che sbocceranno nel mese di marzo e faranno bella mostra di sé fino ad aprile inoltrato. Non è previsto nessun biglietto di ingresso per l'accesso. Nei fine settimana verranno organizzate altre iniziative come il pic-nic e l'aperitivo al campo, altra novità del 2022.