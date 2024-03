Altra allerta meteo: pioggia e rischio idrogeologico

Instabilità. Un sostantivo che ben descrive le montagne russe del meteo negli ultimi giorni a Milano e nel resto della Lombardia. Dopo una parantesi di nuvole e sole, la pioggia sembra pronta a fare il suo ritorno. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. A partire dalle 18 di venerdì 1 marzo la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per via delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore. L'allerta è valida per il territorio del nodo idraulico di Milano, un'area all'interno della quale ricadono alcuni dei comuni della provincia di Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco. A Milano il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo e l'allerta

Per la giornata del primo marzo sono previste sulla Lombardia precipitazioni in generale deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. Nel complesso delle 24 ore, sono attesi accumuli tra 5-20 mm su settori prealpini e di pianura centro-orientali, tra 15-30 mm su quelli occidentali e Appennino. Scarsi gli apporti sulle Alpi, al più fino a 10-15 mm su Retiche Centrali e Occidentali. La fase più intensa delle precipitazioni sarà maggiormente probabile nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata, in particolare su Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. Quota delle nevicate generalmente compresa tra 1500-1700 metri, possibile a quote fin verso i 1400 metri in serata su Alpi e Prealpi Occidentali.