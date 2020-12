Neve anche a Monza, comune attiva piano neve: spargisale in azione da domenica sera

In Lombardia e a Monza e Brianza è in vigore una allerta "arancione" per rischio neve. La protezione civile di Regione Lombardia domenica 27 dicembre ha diramato un avviso di moderata criticità per il rischio neve valido a partire dalla serata di oggi fino a lunedì 28 dicembre. L'allerta è valida anche per l'area di Monza e della Brianza.

A Monza in seguito all'avviso di criticità diffuso dalla protezione civile è scattato il piano neve. "Le previsioni meteo confermano che dalla serata di oggi è previsto il passaggio di una perturbazione che darà luogo a precipitazioni nevose sulle pianure lombarde. Nella nostra città, al momento, sono previsti accumuli al suolo fra 10 e 20 cm e le temperature attorno allo zero. Le precipitazioni si esauriranno nella tarda mattinata di domani e non seguiranno rialzi termici importanti" si legge nella comunicazione del municipio.

"Il comune di Monza ha già attivato il piano Neve che prevede lo spargimento di sale a partire dalle 22 di oggi sulla rete stradale, mentre i mezzi spartineve entreranno in azione con accumuli superiori ai 4 cm".

Neve in Lombardia, meno treni lungo i binari

A causa delle intense nevicate previste in Lombardia, i gestori delle infrastrutture RFI e Ferrovienord hanno previsto nella giornata di lunedì 28 dicembre l’attivazione del piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee. Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate.

Gli specifici provvedimenti previsti per ogni direttrice saranno comunicati nella giornata di oggi sul sito trenord.it – nella pagina dedicata alle singole linee – e su App Trenord. Le pagine saranno aggiornate in tempo reale sulla base di eventuali ulteriori provvedimenti adottati su richiesta dei gestori delle reti ferroviarie. Per le conseguenze del maltempo, la circolazione potrà inoltre subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario.