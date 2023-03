Ambulatorio chiuso al San Gerardo: la soluzione (del comune) per aiutare le famiglie

Il comune di Monza corre in aiuto delle famiglie dei piccoli pazienti in cura allo UONPIA dell'Irccs San Gerardo. L'amministrazione comunale - ha riferito lunedì in aula l'assessore al Welfare Egidio Riva - "è disponibile a mettere a disposizione spazi presso le strutture comunali, in particolare per le attività di psicomotricità".

Una mano tesa per le famiglie dei bambini e dei ragazzi degli ambulatori dell'Unità operativa neuropsichiatria infantile ubicato nei padiglioni dell'ospedale Vecchio di via Solferino. I padiglioni sono stati chiusi per manutenzione. I lavori dovrebbero durare alcuni mesi e i pazienti (utenti con un'età compresa tra 1 e 18 anni) dirottati alla UONPIA di Brugherio e al Day Hospital di Neuropsichiatria infantile di via Pergolesi. Si tratta soprattutto di bambini e di ragazzi portatori della sindrome di Down, autismo, difficoltà del linguaggio, disturbi dell’apprendimento, problemi motori e neuropsichiatrici.

A denunciare la chiusura Unione Popolare di Monza e Brianza. “È un presidio sanitario da anni in grave sofferenza sia strutturale, sia soprattutto di organico: se hai un figlio o una figlia in difficoltà devi aspettare fino a 2 anni per essere preso in carico. E il tempo per un bambino in fase evolutiva sappiamo quanto sia importante”, si legge nella nota ufficiale. La nuova riorganizzazione avrebbe già portato importanti ripercussioni negative sulla vita delle famiglie dei pazienti tanto che, come riferisce Unione Popolare “la metà dei pazienti, per problemi logistici e di spostamento (la maggior parte di loro é di origine straniera), ha abbandonato le cure”. Unione Popolare ribadisce un immediato intervento, non solo riportando l’Uonpia a Monza, ma incrementando anche il numero di neuropsichiatri, psicologi, terapeuti.

Il comune di Monza si mette quindi a disposizione aprendo le porte dei suoi locali per le attività di psicomotricità, evitando così gli spostamenti fuori città. Nell'attesa che vengano ultimati i lavori di ristrutturazione. Al termine nei nuovi padiglioni dell'ospedale di via Solferino verranno realizzate 5 palestre e 11 studi dove proseguire l’attività con le stesse caratteristiche già garantite presso la vecchia sede dell’Uonpia. “Dopo i lavori di pianificazione le opere inizieranno nei prossimi giorni - fa sapere la direzione dell'Irccs San Gerardo -. È anche in fase di valutazione l’approntamento di ulteriori ambulatori in strutture già attive nell’ospedale Vecchio. Inoltre siamo disponibili ad incontrare le associazioni dei genitori per illustrare il progetto”.