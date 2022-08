Il farmacista monzese candidato alle elezioni politiche del 25 settembre

Il farmacista monzese Andrea Mandelli correrà per le politiche del 25 settembre. Mandelli, uomo storico di Forza Italia, sarà candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Milano Loreto. È lo stesso Mandelli ad annunciarlo con un post sul suo profilo Facebook. "Accetto la sfida con determinazione, dedizione e passione: è per me motivo di grande orgoglio rappresentare Forza Italia nella mia Regione - ha scritto -. Sarà una campagna elettorale avvincente che mi vedrà sul territorio, tra i cittadini, per ascoltare i loro bisogni e per spiegare il nostro programma di buongoverno, serio e concreto. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, la coordinatrice regionale Licia Ronzulli e i vertici del partito per la rinnovata fiducia. Ora subito al lavoro per restituire al Paese una guida sicura, forte e competente!".

Mandelli, classe 1962, una laurea in Farmacia e volto noto a Monza, forzista convinto fin dalla prima ora nella precedente legislatura aveva già ricoperto l'incarico di senatore e poi di vice presidente della Camera dei deputati. Nel 2012 è il candidato sindaco per il Popolo della Libertà alle amministrative monzesi, ma al ballottaggio perde contro il dem Roberto Scanagatti. L’anno successivo le elezioni politiche lo portano dritto al Senato. Diventa vicepresidente della V Commissione Bilancio, componente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, nel 2014 diventa responsabile dei rapporti con le professioni della nuova Forza Italia, e dallo stesso anno componente del Consiglio di presidenza di Forza Italia. Alle politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati, diventa vicepresidente della Commissione speciale per l’esame di atti di governo. Inoltre il senatore monzese dal 2009 è Presidente della Federazione ordini farmacisti italiani; è presidente dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza.