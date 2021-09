Elezioni ad Arcore, Luca Monguzzi è il candidato del Movimento 5 Stelle

Luca Monguzzi, 53 anni, è il candidato che ad Arcore corre per la poltrona di primo cittadino sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalla lista civica ImmaginArcore.

Tre i candidati in corsa per vestire la fascia tricolore: insieme a Monguzzi anche Paola Palma, già assessore alla Cultura, Istruzione e al Commercio del comune di Arcore, candidata del centrosinistra e l'avvocato ed ex presidente della camera penale di Monza Maurizio Bono. Bono è il nome scelto dal centrodestra che dopo anni passati tra i banchi dell'opposizione ora punta a riconquistare Villa Borromeo.

A sostegno della candidatura di Luca Monguzzi ci sono il Movimento Cinque Stelle e la lista civica ImmaginArcore. Di seguito le liste con l'elenco e i nomi di tutti i candidati.

In aggiornamento