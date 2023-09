Forza Nuova scende in piazza in Brianza

Forza Nuova ritorna in piazza. Sabato 9 settembre Forza Nuova sarà presente a Seregno con un banchetto. Per tutto il pomeriggio i militanti saranno in piazza Italia con un gazebo di propaganda politica, volantinaggio, tesseramento e raccolta firme .

“Aspettiamo tutti coloro che condividono e/o vogliono approfondire le nostre battaglie quotidiane - riferisce Giuseppe Vigevani, coordinatore provinciale di Monza e Brianza -. Noi combattiamo per un’Italia italiana, libera da vincoli, oppressioni, sopraffazioni e tradimenti di ogni genere. Noi siamo vivi e vegeti e come tali non ci vogliamo arrendere alla cultura globalista”. La sezione locale di Forza Nuova era recentemente salita alla ribalta delle cronache nazionali per aver chiesto al generale Roberto Vannacci di candidarsi per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre nella provincia di Monza e Brianza per occupare il posto lasciato vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi.