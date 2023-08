Forza Nuova Monza e Brianza: "Ecco perché il generale è il nostro candidato"

L’annuncio nel fine settimana, la conferma e la spiegazione arriva qualche ora dopo. Giuseppe Vigevani, coordinatore provinciale di Forza Nuova, spiega a MonzaToday perché anche a livello nazionale è stato chiesto al generale Roberto Vannacci di presentarsi come loro candidato alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre a Monza e Brianza. Un posto da rimpiazzare dopo la morte di Silvio Berlusconi per il quale ad oggi corrono già due candidati: Adriano Galliani (scelto da Forza Italia) e Marco Cappato. Una proposta che, però, il generale nelle ultime ore ha declinato.

Il generale Vannacci – 55 anni originario di La Spezia e fino a pochi giorni fa capo dell’Istituto Geografico Militare di Firenze - è salito alla ribalta delle cronache nazionali dopo la pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario” scatenando un putiferio mediatico per le sue argomentazioni soprattutto in merito all’universo Lgbt.

“Un libro denuncia quello del generale Vannacci sulle inquietudini della società moderna italiana che ha risvegliato l 'interesse di questa pigra Italietta agostana, già peraltro ammorbata di suo da scandali di ogni genere - dichiara Vigevani -. I contenuti hanno trovato pieno consenso da parte forzanovista poiché cardini fondamentali su cui si basa la proposta politica del movimento rivolti come sono contro il pensiero unico ed inoltre perché il sistema, as usual, ha pensato di annientarne la portata coi soliti metodi innestando il polverone mediatico di sistema per proteggersi. Repressione e screditamento che il nostro partito conosce bene avendolo provato sulla propria pelle a più riprese in tempi recenti e lontani e alla quale non ci arrendiamo”.

Vigevani conferma l’offerta che Forza Nuova ha avanzato al generale dell’Esercito: quella di candidarlo alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre a Monza. “Mossi dal nostro spirito insurrezionale abbiamo, prospettando la candidatura alle elezioni suppletive di autunno di Monza, voluto porgere un invito efficace alla riflessione sulle proprie azioni al generale Vannacci e al sistema per evidenziarne le contraddizioni e gli abusi di potere anche da chi da dentro li vive – prosegue Vigevani -. Una difesa dei diritti dunque, la nostra, verso chi invece farebbe carte false per formalizzare all’istante il reato di opinione”.