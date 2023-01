Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli del Movimento 5 Stelle

Per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio il Movimento 5 Stelle di Monza e Brianza ha scelto la sua squadra. Ecco chi saranno i candidati alla poltrona di consiglieri regionali scelti, come tradizione del Movimento, attraverso la consultazione on line e che appoggeranno la candidatura di Pierfrancesco Majorino.

Il capolista Marco Fumgalli sarà affiancato dalla monzese Elisabetta Bardone (storica attivista anche di comitati e associazioni cittadine); Massimiliano Albericci (già candidato alle ultime comunali a Seveso) e Alessandra Iurlaro (avvocato monzese); Claudio Colombo (architetto a Barlassina) e Antonella Beringheli (commercialista di Lissone); Vincenzo Repici (in servizio al comando della polizia locale di Monza) e Mara Tentorio (insegnante di pilates di Monza ma residente a Mezzago).

Intanto il Movimento scende in piazza: domani sabato 14 gennaio tutto il giorno a Monza con il gazebo in via Italia; domenica 15 gennaio alle 10.45 ad Agrate nel parcheggio della Galbusera con il flashmob 'Basta casello di Agrate' e il pomeriggio di nuovo in piazza a Monza in via Italia (angolo via Passerini).