Elezioni a Desio, Jennifer Moro è la candidata del centrosinistra: liste e nomi

In corsa per la poltrona di primo cittadino ci sono quattro candidati: oltre a Moro, Guido Meda con la lista civica Attivi per Desio; Simone Gargiulo per Lega e Fratelli d’Italia; Stefano Motta per il centrodestra e Denis Franzini per il Movimento 5 Stelle

Jennifer Moro, assessore con delega alla gestione delle risorse e controllo del territorio della giunta Corti, è la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra per le elezioni comunali di Desio del 3 e 4 ottobre. In corsa per la poltrona di primo cittadino ci sono quattro candidati: Guido Meda con la lista civica Attivi per Desio; Simone Gargiulo per Lega e Fratelli d’Italia; Stefano Motta per Forza Italia, Italia viva, Udc e centristi e Denis Franzini per il Movimento 5 Stelle.

La candidatura di Jennifer Moro è sostenuta dal Partito Democratico, dalla lista Desio Viva, La Sinistra per Desio e Desio Libera.

Ecco di seguito le liste e i candidati.

Partito Democratico di Desio

1 Angelo PAOLA

2 Roberto CORTI

3 Jenny ARIENTI

4 Paola BUONVICINO

5 Giorgio GEROSA

6 Annunziata SMIRAGLIA detta Nunzia

7 Massimo CAROTA

8 Mariangela RAVASI

9 Angelo RUSSI

10 Stefano Ambrogio SALA

11 Marta SICURELLO

12 Achille TACCAGNI

13 Riccardo BALESTRERI

14 Vittoria BELLAVIA detta Orietta

15 Vanda BERRA

16 Massimiliano DESANTIS

17 Isabella LAPPA

18 Stella Assunta MALIZIA

19 Angelo MARIANI

20 Ghislain MUTETERI NIYIGABA

21 Alessandra PALMA

22 Gaetano PUORTO detto Nino

23 Noemi SPOLETI

24 Patrizia ZANOTTI

Lista Civica DESIO VIVA

GUIDOTTI STEFANO BRUNO

BERETTA MARCO

PASQUALI FRANCESCO

BARLASSINA SIMONA

ABILE GIOVANNA

ADELCHINO ANTONIO

ARIENTI MARIA ROSA

DI BERARDINO VIVIANA

FRANCHI PIETRO

GARDINA FERDINANDO

GIACOMELLI STEFANO

GRECO GUGLIELMO

MICOZZI MARZIA

NAZIR SHAHID

NOTARANGELO MICHELE

PEZZATTI MASSIMO

RIVA SILVIA

SEBASTIANELLI GIOVANNI

Lista civica Desio Libera

Arienti Mattia

Belfiore Ilaria

Burgio Federico

Buzzi Elena

Delli Zuani Emiliano

Destro Patrizia

Donà Roberta

Falcone Davide Federico

Filippelli Lara

Gavazzi Marta

Maistro Francesco

Masolo Costantino detto “Tino”

Mastrorocco Giorgio

Merlini Silvia

Santoro Silvia Maria

Scamardella Fabiana

Scopelliti Angelo

Summer Michele

Tramontana Simona

La Sinistra Per Desio

Sergio Mariani

Irene Cicciò

Giovanni Borgonovo

Ludmilla Brillo

Iaia Piumatti

Mauro Confalonieri

Pino Mazzeo

Simona Compostella

Diego Sironi

Wille Trezzi

Gerri Vincenzi

Annalisa Carrozzo

Daniele Edalini

Filippo Carrozzo

Patrizia Giussani

Alessandro Frighi