Roberto Assi sindaco a Brugherio: ecco i consiglieri eletti

A Brugherio le elezioni hanno decretato il nuovo sindaco della città. E' Roberto Assi, classe 1985, candidato sostenuto dalla lista Bpe Benzi per Roberto Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Assi ha ottenuto il 58,66% dei voti (8.703 preferenze) venendo eletto al primo turno.

Nel comune di Brugherio, che conta quasi 35mila abitanti, erano 4 i candidati allo scranno di primo cittadino e 158 i candidati per un posto in consiglio comunale. Dietro Assi, il candidato del centrosinistra Damiano Chirico che si è fermato al 32,29%. In corsa c'erano anche per il centrosinistra, sostenuta dalla lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco e Sudano per la sinistra che si presenta per l'Unione Popolare. Giovanna Borsotti e Olga Sudano hanno totalizzato, rispettivamente, il 6,82% e il 2,23%. A Brugherio l'affluenza è stata pari al 53,86%. Domenica alle 23 aveva votato il 41,41% degli aventi diritto, con una affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Il primo a intervenire pubblicamente sul risultato elettorale era stato l'ex sindaco Marco Troiano nel tardo pomeriggio di lunedì: "Ho già avuto modo di incontrare Roberto Assi nel mio ufficio e fargli i complimenti e gli auguri di buon lavoro" ha scritto, annunciando un primo, simbolico, passaggio di consegna.

Chi è Roberto Assi

Il consigliere comunale di minoranza Roberto Assi appoggiato da una coalizione di centrodestra formata da Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Classe 1985, milanese di nascita ma da sempre residente a Brugherio, da anni tra i banchi del consiglio comunale, nel 2009 ha fondato insieme a Mariele Benzi il movimento politico Brugherio Popolare Europea.

Il consiglio comunale: gli eletti

"Ancora una volta i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a Roberto Assi, il nostro nuovo Sindaco. Stamattina si riunirà la commissione elettorale, che esaminerà tutti i verbali dei seggi e procederà alla proclamazione ufficiale dei risultati" ha detto l'ex sindaco Marco Troiano. "La maggioranza che sostiene Roberto Assi avrà 16 voti in consiglio comunale (il Sindaco, 6 di BPE, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 2 di Forza Italia), la minoranza avrà 9 voti in consiglio comunale (i candidati sconfitti Damiano Chirico e Giovanna Borsotti, 4 al PD, 2 a Brugherio è tua, 1 all'Alleanza progressista)".



E dunque oltre al sindaco, Roberto Assi, per la maggioranza in consiglio comunale per Brugherio Popolare Europea entrano Mariele Benzi, Carlo Maria Nava, Alessandro Bonalumi, Massimo Pirola, Massimo Roca e Laura Signorini. Per Fratelli d'Italia Giuseppe Calabretta, Silvia Monguzzi, Giuseppe Roberto Imperato e Simona Zocco. La Lega e Forza Italia portano rispettivamente Irina Neagu, Danilo Redaelli, Stefano Manzoni e Michele Bulzomì e Debora Della Corna.

Per la minoranza entrano in consiglio comunale i candidati sindaco sconfitti Damiano Chirico e Giovanna Borsotti. Al Partito Democratuco vanno quattro seggi: Carlo Maria Andrea Polvara, Silvia Bolgia, Christian Livorno e Pietro Virtuani. Per Brugherio è Tua: Dominique Sabatini e Matteo Francesca. Per Alleanza Progressista: Laura Valli.