Suppletive Senato: a Monza Cappato raggiunge l'obiettivo firme e ora prepara la mobilitazione in Brianza

Il Comitato Con Cappato ha raggiunto il traguardo: ad oggi sono state raccolte oltre 350 firme per la presentazione della candidatura alle elezioni suppletive del prossimo 22 e 23 ottobre.

Ma le attività di campagna non si fermano: dopo aver fatto visita nel carcere di Monza ai detenuti e conoscere le loro condizioni di vita, chiedendo alle istituzioni misure a tutela del loro diritto alla salute, ora il tesoriere dell’ associazione Luca Coscioni, candidato alle Elezioni Suppletive del prossimo 22 e 23 ottobre nel Collegio senatoriale che fu di Silvio Berlusconi, ha annunciato un weekend di mobilitazione straordinaria in tutta la Brianza.

Grazie al forte impegno da parte di volontari e sostenitori in tutto il territorio saranno presenti banchetti nelle seguenti città: Seveso, Brugherio, Desio, Lissone, Giussano, Usmate e Monza. "Durante questi giorni di mobilitazione raccolgo le idee e proposte dei cittadini per integrare il mio programma elettorale, basato sul rispetto delle persone, dell'ambiente e della democrazia. Ringrazio gli oltre 500 attivisti che si sono registrati ai tavoli e attraverso il sito marcocappato.it per dare una mano alla campagna elettorale". La raccolta firme intanto non si ferma, fino al raggiungimento della soglia di sicurezza fissata a 450 adesioni.

Ecco dove sarà presente Cappato

Sabato 9 settembre

Ore 10,15 a Seveso, via Redipuglia (mercato)

Ore 11,45 a Brugherio, via Kennedy – XXV aprile (mercato)

Ore 16,30 a Desio, piazza Conciliazione

Ore 17,30 a Lissone, piazza Libertà

Ore 18.30 a Monza, piazza San Paolo

Domenica 10 settembre