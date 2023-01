Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati del Patto Civico Majorino Presidente

Pierfrancesco Majorino, l'eurodeputato candidato alle elezioni regionali in Lombardia, ha presentato la sua squadra. La presentazione della lista Majorino Presidente - Patto Civico è avvenuta martedì 3 gennaio, a Milano in vista delle elezioni regionali della Lombardia che si terranno il 12 e 13 febbraio 2023. A sostenere la candidatura di Majorino ci sono al (al momento) Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e, appunto, la 'sua' lista civica dove figurano sia politici che personalità civiche.

"La Lombardia ha bisogno di coraggio, determinazione, competenza, fiducia nei buoni valori, di punti di vista e storie diverse. Ha bisogno di una visione del futuro sostenibile, dalla parte delle persone giovani, di quelle fragili e di coloro che fanno impresa in modo illuminato credendo nella coesistenza di innovazione ed etica. La Lombardia ha bisogno di donne e uomini che spendono la propria esistenza al servizio degli altri e che credono che la politica sia una responsabilità importante" hanno annunciato.

A Monza e Brianza capolista è il sindaco di Brugherio Marco Troiano, alla guida del comune brianzolo dal 2018. In lista anche l'ex sindaco di Lissone Concetta Monguzzi e Tommaso Castoldi, 34 anni, monzese. Milanese, 48 anni, Alicia Ambrosini, esponente di Possibile, è candidata per Monza Brianza. Classe 1977, avvocato, Fracesco Pasquali è consigliere a Desio (Desio Viva). Ilaria Guffanti, classe 1963, agente immobiliare è consigliera comunale a Monza. In lista anche il ricercatore del Cnr Gianni Tartari e Elena Pitino.

La lista: i candidati per Monza e Brianza

Marco Troiano, Brugherio

Concetta Monguzzi, Lissone

Tommaso Castoldi, Monza

Alicia Ambrosini, Milano

Francesco Pasquali, Desio

Ilaria Guffanti, Monza

Gianni Tartari, Monza

Elena Pitino, Monza