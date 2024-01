Il grande sogno di Claudio Trenta: cambiare volto a Barlassina

“Barlassina ha bisogno di un cambiamento radicale. Io ci provo, mi piacerebbe diventare sindaco proprio per sistemare quei piccoli e grandi problemi presenti in paese che da tempo denuncio”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina che la scorsa primavera era salito alla ribalta delle cronache nazionali (e internazionali) per essere stato multato dalla polizia locale di Barlassina per aver riparato una buca lungo il passaggio pedonale. Una buca che Trenta, amministratore del seguitissimo gruppo Facebook “Succede a Barlassina e dintorni… (ditelo al Trenta)”, aveva più volte segnalato.

A giugno anche a Barlassina si voterà per la scelta del sindaco e del nuovo consiglio comunale. Trenta non nasconde la sua disponibilità a scendere in campo e a mettersi concretamente a disposizione dei concittadini. Ma non sarà una impresa facile. “La mia intenzione sarebbe costituire una lista civica - prosegue -. Ma non avendo appoggi politici, né partiti a cui sono collegato non è facile. Sto cercando persone disponibili ad abbracciare il mio progetto: ad oggi non ho una squadra ma ci sto lavorando nella speranza di riuscire a crearla”. Intanto Trenta in questi anni è diventato un punto di riferimento per chi vive e lavora a Barlassina. Sono numerose le persone che, via social o perché lo conoscono personalmente, lo contattano per segnalare i piccoli problemi che ci sono in città, furti o tentativi di furti, disservizi o lungaggini con la macchina della pubblica amministrazione.

La sua vicenda personale è diventata un vero e proprio caso, riportata anche dai giornali internazionali. Il prossimo 6 febbraio il pensionato sarà davanti al giudice di pace di Monza. Trenta sarà assistito gratuitamente dall’avvocato di Barlassina Mariella Casartelli, e se nel caso in cui dovesse perdere il ricorso la multa (di 882 euro) verrà pagata dall’onorevole della Lega Angelo Ciocca.

Claudio Trenta con il suo inseparabile Ubaldo