Elezioni comunali: a Villasanta scende in campo Gaia Carretta

È Gaia Carretta la candidata sindaco per le elezioni comunali di Villasanta dell’8 e 9 giugno. La giornalista, che dal 2017 vive nel comune brianzolo, è stata scelta dell’assemblea della lista civica Io Scelgo Villasanta. Sarà lei a sfidare Lorenzo Galli (lista civica di centro sinistra Cittadini per Villasanta) e Gianbattista Pini (lista civica di centro destra Villasanta Civica).

“Ringrazio di cuore per questa nomina – commenta Carretta - che mi inorgoglisce e mi lascia anche un po’ incredula. Siamo nati meno di un anno fa e in questo breve lasso di tempo abbiamo creato le condizioni per presentarci alle elezioni come unica lista civica pura e slegata dalle logiche di partito. Non era scontato, ma forse c’era proprio bisogno di noi. Sono sinceramente emozionata per questo incarico che sarà stimolante e avvincente. Sarò l’unica donna in campo, ma questo non è un punto a mio sfavore, anzi. Le donne ribelli - come le nostre bimbe leggono nella famosa collana di libri - hanno dimostrato nella storia di saper fare cose eccezionali e nel mio piccolo mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza, con tutta la mia professionalità e la mia caparbietà”.

Gaia Carretta, classe 1977 nata in provincia di Vicenza e cresciuta tra Vicenza e Verona, conosce molto bene la macchina politica e amministrativa. Laureata all’Università IULM di Milano con una specializzazione in Sociologia dei Consumi e ha conseguito poi una specializzazione allo SDA Bocconi in Studi sulla Sostenibilità. Attualmente è Responsabile Sostenibilità di una grossa azienda milanese.

Ha iniziato la sua carriera politica come militante radicale a Verona. Si è poi trasferita a Roma a 22 anni, dove ha cominciato a lavorare come giornalista per Radio Radicale e a militare nell’Associazione Luca Coscioni. È giornalista professionista e ha collaborato con diverse testate nazionali. Nella sua carriera professionale è stata portavoce del Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, nel secondo Governo Prodi; è stata responsabile Comunicazione della società di Pubblic Affairs di Claudio Velardi, già spin doctor di D’Alema quando era primo ministro. Nel 2010 è stata nominata portavoce del Presidente di Regione Lombardia e Commissario Expo 2015, Roberto Formigoni, fino al 2013, quando è poi approdata nel suo attuale lavoro, prima come Capo Ufficio Stampa e responsabile dei new media e della comunicazione alla clientela, poi come Responsabile Sostenibilità. Gaia Carretta è sposta a e ha una bambina di 7 anni.