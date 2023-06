In Brianza ritornano le Feste dell'Unità: ecco dove e quando

Ripartono le Feste dell’Unità anche in Brianza. Una ricca stagione di eventi, incontri, serate di divertimento, buon cibo, animazione, momenti di approfondimento politico quelli organizzati dal Pd.

Il debutto a Desio dal 15 al 19 giugno, e a Cesano Maderno dal 15 al 25 giugno. Si prosegue poi a Brugherio (dal 22 giugno al 2 luglio), a Villasanta (dal 30 giugno al 2 luglio) e Nova Milanese (dal 30 giugno al 9 luglio). Nel mese di luglio poi le feste saranno a Vimercate (dal 19 al 23) e a Canonica di Triuggio (dal 20 al 30 luglio).

“La caratteristica delle nostre feste - spiega Pietro Virtuani, segretario provinciale del Pd - è quella di saper offrire un programma articolato, con ospiti politici e approfondimenti culturali, ma anche concerti, spettacoli e serate danzanti. Il calendario è davvero vario: troviamo appuntamenti storici che si riconfermano di anno in anno e feste che ripartono dopo un periodo di inattività. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno e alla passione che tanti iscritti e militanti del PD mettono in campo, spendendosi gratuitamente per intere settimane per offrire alla comunità occasioni importanti di ritrovo e socialità. Le Feste dell’Unità sono per noi l’occasione per affrontare le tante questioni urgenti che toccano la nostra attività politica: dalla medicina di territorio alle liste d’attesa, dal trasporto pubblico all’uso dei fondi del PNRR, dalle politiche ambientali alla cura del territorio, dalla scuola ai diritti per tutti. Ci confronteremo su questo con i cittadini, i rappresentanti di organizzazioni e realtà associative e i nostri amministratori locali.”

Sul sito pdmonzabrianza.it è possibile trovare tutti gli aggiornamenti e le informazioni per partecipare alle diverse feste sparse sul territorio provinciale.