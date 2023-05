Il "mistero" dell'assessore che non è in consiglio comunale ma al concerto di Springsteen

L’assenza giovedì scorso dell’assessore all’Ambiente Giada Turato in consiglio comunale aveva sollevato parecchie polemiche. In primis quella del consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che aveva denunciato l’assenza dell’assessore durante la seduta sistematica, proprio quando era in programma la discussione di mozioni e di interpellanze che riguardavano l’assessorato di Turato. Il sindaco Paolo Pilotto aveva spiegato che la collega era fuori città per motivi istituzionali.

Chi ha partecipato alla trasferta

Un motivo che, però, nei giorni successivi ha fatto gridare allo scandalo. Il consigliere ed ex sindaco Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) nel pomeriggio di lunedì 22 maggio ha scritto su Facebook un lungo post dove solleva dubbi sull’assenza dell’assessore Giada Turato in aula, che non avrebbe partecipato al consiglio comunale per assistere al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Dubbi sollevati anche dal collega d’opposizione Paolo Piffer che sempre nella giornata di oggi ha annunciato di voler fare un accesso agli atti per conoscere esattamente che cosa è successo. L’assessore infatti, come aveva poi postato anche sui social, giovedì 18 maggio non aveva partecipato al consiglio comunale ed era andata in trasferta istituzionale a Ferrara (insieme a 2 agronomi del comune di Monza, al responsabile della protezione civile Mario Stevanin, a un agente della polizia locale). Un sopralluogo preliminare per capire sul campo quello che si dovrà aspettare tra 2 mesi, in occasione del grande concerto di Springsteen a Monza. “Una trasferta che era stata programmata da tempo - ha spiegato Giada Turato a MonzaToday -. Quando mi sono insediata mi sono trovata anche la gestione del concerto di Bruce Springsteen a Monza”. Un concerto annunciato un anno fa e che in poche settimane aveva già fatto il tutto esaurito.

"Mesi di lavoro e di confronti"

“Anche su consiglio degli uffici comunali e della protezione civile mi sono ben presto messa al lavoro, ancor prima della convocazione degli incontri della prefettura - ha proseguito -. È un evento di portata mondiale, che richiamerà a Monza 70mila persone. C’è la necessità di gestire il piano del traffico, ma anche il piano della raccolta dei rifiuti e della salvaguardia del pratone della Gerascia dove si svolgerà il concerto”. L’assessore ha spiegato che da mesi sta lavorando a questo piano in collaborazione, non solo con gli uffici comunali competenti, ma anche con Sias e con gli organizzatori dell’evento. “In questi mesi ho convocato diverse riunioni - ha proseguito -. È tutto documentato. Abbiamo coinvolto anche i sindaci dei comuni limitrofi (Biassono, Vedano e Villasanta, ndr) che avranno ricadute sul piano del traffico e della viabilità”. E proprio durante queste fasi preparatorie gli organizzatori del concerto hanno invitato l’assessore monzese a effettuare un sopralluogo durante uno dei concerti di Springsteen in Italia dove si sarebbe potuta confrontare con il collega all’Ambiente e alla Viabilità, e lo stesso avrebbero potuto fare gli specialisti che l’hanno accompagnata. “Questa trasferta era programmata da tempo - ha ribadito Turato -. Il fatto, purtroppo, è avvenuto in concomitanza con l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Siamo partiti la mattina e rientrati la sera: non siamo rimasti a Ferrara ad assistere al concerto. Abbiamo trascorso un’intensa giornata di lavori e di sopralluoghi e da Monza abbiamo anche portato materiale per la protezione civile impegnata nei soccorsi. Non è stata una trasferta di piacere come qualcuno potrebbe pensare, ma una trasferta calendarizzata e che purtroppo è avvenuta proprio durante la tragedia dell’alluvione che, naturalmente, non ha facilitato il ritorno a Monza entro i tempi della seduta consiliare”.