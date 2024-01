"Quel nuovo svincolo della tangenziale è inutile: soldi sperperati e salute a rischio"

"Il potenziamento dello svincolo di Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord è un'opera che porterà al territorio più disagi che benefici. Al posto di altre colate di cemento, Fontana e la sua giunta dovrebbero mantenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale eliminando i caselli a pagamento a Sesto San Giovanni e ad Agrate Brianza, vera causa di ingorghi". A dirlo, a gran voce, è stato Marco Fumagalli consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che nella serata di giovedì 12 gennaio ha partecipato all’incontro pubblico organizzato al centro civico di San Rocco dal Comitato di cittadini contrario alla realizzazione (così come ad oggi è stata presentata ai residenti) della grande struttura che impatterà fortemente sul quartiere.

A preoccupare i residenti è soprattutto il tunnel all’aperto che correrà vicino alle scuole, alla palestra e al campo sportivo della squadra di calcio del quartiere e che, come scritto anche nel documento ufficiale del ministero dell’Ambiente, solleva rischi per la salute. Nel documento si legge che “... dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...”.

Fumagalli durante il suo intervento al termine della serata ha ricordato che "chiunque conosca il territorio sa bene che gli automobilisti, pur di non pagare l'odioso pedaggio, si riversano sulla viabilità ordinaria causando un enorme traffico per le strade cittadine, traffico che poi va a riversarsi sullo svincolo A52 Tangenziale Nord a Monza, che non avrebbe bisogno di alcun potenziamento, se Fontana eliminasse i caselli come promesso. Senza contare che l'eliminazione del casello renderebbe più fluido lo scorrimento sulla tangenziale stessa". Un balzello che a fine mese conta parecchio nelle casse dei pendolari che non sempre ricevono dalle aziende i rimborsi per i viaggi.

"Anziché venire incontro alle esigenze di cittadini e automobilisti, Regione Lombardia preferisce impegnarsi con un nuovo appalto milionario e asfaltare ovunque possibile - conclude il consigliere brianzolo del Movimento 5 Stelle -. La Lega è ormai diventata il partito degli appalti e del cemento, come testimoniano le vicende Pedemontana e Ponte sullo Stretto. Poco importa se il traffico è insopportabile, l'aria irrespirabile e vengono sperperati soldi pubblici, l'importante è continuare a impegnare risorse pubbliche in opere inutili. Per capire che togliendo i caselli si snellisce il traffico non serve l'intelligenza artificiale, ma basterebbe quella umana. Se solo fosse messa al servizio dei cittadini e del territorio, e non del partito del cemento". Fumagalli ha ribadito l’impegno dei grillini al Pirellone per dire no alla realizzazione di questa grande opera.