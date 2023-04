Il parcheggio monzese che (forse) chiuderà alle auto

Il parcheggio di piazza Giovanni XXIIII probabilmente chiuderà alle auto. Nulla è ancora stato definito ma l'assessore al Commercio Calo Abbà, durante il consiglio comunale di lunedì 3 aprile, ha lasciato intendere che il progetto di riqualificazione dell'area e l'attuale destinazione a spazio di sosta per 25 auto non vanno a braccetto. "Non mi sento di garantire che il parcheggio verrà salvato", ha spiegato all'aula rispondendo durante la fase sistematica alle interrogazioni che nelle scorse settimane gli erano state avanzate dai consiglieri Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) e Massimiliano Longo (Forza Italia). Nel frattempo, intanto, la minoranza ha anche avviato una raccolta firme nel quartiere accogliendo così le numerose segnalazioni dei commercianti e dei residenti che hanno bocciato la proposta avanzata dal comune di Monza e presentata in consulta.

Come è nato il progetto

"A luglio, su indicazione dei commercianti del Distretto Urbano del Commercio, abbiamo partecipato al bando regionale per la realizzazione di opere civile e per la ristrutturazione dei negozi - ha spiegato Carlo Abbà -. Un bando che abbiamo vinto ricevendo un contributo di 75 mila euro per le opere civili e di altrettanti per la ristrutturazione dei negozi. Il nostro progetto prevedeva la riqualificazione delle zone nei pressi dei negozi di vicinato per rendere più gradevole anche il passaggio dei clienti, oltre che interventi per la sicurezza con l’installazione delle telecamere. Con una scelta congiunta e condivisa con le associazioni di categoria che fanno parte del Distretto urbano del commercio di cui il comune di Monza è capofila abbiamo pensato di intervenire con opere di arredo urbano in centro, in piazza Giovanni XXIII, e in piazza Bonatti. Una scelta coerente con le fasi di ascolto portate avanti durante la campagna elettorale nei quartieri, e con il programma di mandato del sindaco Paolo Pilotto".

"Abbiamo ascoltato il quartiere"

La fase di progettazione partirà a breve. “Aspettavamo l’approvazione del bilancio e del piano opere civili dove era stato stanziato un finanziamento per l’intervento. Quindi partiremo e poi presenteremo il progetto. Durante l’incontro in consulta ho ascoltato le critiche comprensibili di chi difendeva i parcheggi, ma anche di chi approvava il progetto che spiegava che i parcheggi venivano utilizzati la notte da chi non aveva il posto auto, e dai commercianti. Cercheremo di realizzare il progetto, ma non mi sento per niente di dire che il parcheggio non verrà toccato. Le colonnine per la ricarica delle auto non verranno tolte: durante la progettazione verrà tenuto conto della loro presenza".

"Riqualificazione ma non a danno dei residenti"

Stefano Galbiati ha riportato in aula le perplessità di molti residenti e dei commercianti del quartiere. "Ben venga portare avanti un progetto di riqualificazione di una piazza - ha ribadito -. Ma è importante mantenere anche i parcheggi, quei 25 stalli oltre alle 2 colonnine per la ricarica delle auto elettriche che in un rione tra più popolati di Monza e con una mancanza di posti auto sono molto importanti. Presenterò comunque una mozione all'interno del progetto di riqualificazione, per salvare i parcheggi".

"Parcheggio chiuso solo durante gli eventi"

Anche Massimiliano Longo, ex assessore al Commercio durante la Giunta Allevi, ha ribadito l'importanza di quell'area di sosta. "Non tutti i commercianti di Triante fanno parte delle associazioni di categoria che hanno promosso l'iniziativa. Va bene creare spazi di socialità, anche se a Triante non ne mancano, ma vanno salvaguardate anche le richieste di chi vive e di chi lavora nel quartiere. Si può chiudere la piazza alle auto quando vengono organizzati eventi, ma non tutto l'anno”.