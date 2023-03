Una raccolta di firme per salvare il grande parcheggio del quartiere

Il comune di Monza vuole trasformare la grande area di sosta di piazza Giovanni XXIII in una sorta di grande area pedonale per promuovere la socializzazione e l'incontro tra residenti. Ma sono in molti nel quartiere Triante a dire no all'idea presentanta nei giorni scorsi in consulta dall'assessore Carlo Abbà. Un parcheggio dove alcuni mesi fa il comune aveva anche installato le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Le opposizioni scendono in strada promuovendo una raccolta firme. Al via nei prossimi giorni una raccolta firme: i moduli saranno disponibili nei banchetti organizzati nel quartiere, in alcuni negozi e nei condomini. A promuoverla l'opposizione. Il progetto viene bocciato dalla minoranza che, compatta, ha deciso di dare voce ai cittadini attraverso la petizione organizzata dal Coordinamento cittadino Forza Italia Monza, Associazione Noi con Dario Allevi, Segreteria cittadina della Lega e il Circolo territoriale Fratelli d'Italia.

"Scendiamo in campo a fianco dei residenti di Triante contro la scellerata ipotesi di eliminare i parcheggi di Piazza Giovanni XXIII - si legge nella nota ufficiale diffusa dall'opposizione -. Durante la riunione della consulta di quartiere di martedì 23 marzo l’assessore Abbà ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di realizzare un progetto di sistemazione della piazza, senza escludere l’eliminazione dello spazio di sosta presente davanti alla banca". Un intervento che toglierà i 20 posti auto presenti nella piazza. "Ben venga la riqualificazione dell’area, ma riteniamo che cancellare più di 20 posti auto sia una follia, come capirebbe chiunque conosca la zona e come espresso chiaramente dai molti cittadini presenti all’incontro - proseguono i promotori della petizione -. Quei posteggi sono indispensabili visto che già ora è difficile parcheggiare negli orari di punta ed eliminarli non solo arrecherebbe disagi alle famiglie che abitano nelle vie limitrofe, ma rischierebbe anche di portare danni irreparabili al commercio locale. Infatti proprio vicino a piazza Giovanni XXIII sono presenti numerosi esercizi commerciali, oltre ad una banca ed alla farmacia".

Una raccolta firme che arriva proprio a poche settimane dall'avvio di un'altra petizione, sempre in tema di viabilità, ma promossa dai residenti di via Udine, nel quartiere di San Rocco. Il progetto annunciato durante la consulta di quartiere di invertire il senso di marcia della strada ha fatto salire sulle barricate i residenti che hanno promosso una petizione raccogliendo in pochi giorni 430 firme.