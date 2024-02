Il Pd conferma: "La metropolitana a Monza arriverà, è un'opportunità storica"

La metropolitana a Monza arriverà. Lo conferma con una nota stampa il Pd cittadino che ribadisce “il prolungamento della metropolitana M5 a Monza rappresenta un’opportunità storica per la città, per ridurre traffico ed inquinamento, per fornire ai monzesi un nuovo servizio di trasporto pubblico di grande comodità per tempi di percorrenza e frequenze delle corse, per offrire una soluzione alternativa all’uso dell’automobile, per migliorare gli spazi pubblici nei quartieri”.

Una precisazione che arriva dopo una decina di giorni dalla richiesta sollevata dal Gruppo per la Mobilità (formato da architetti, ingegneri e addetti ai lavori) e il Coordinamento dei comitati e delle associazioni ambientaliste che avevano evidenziato criticità e problemi nella realizzazione della grande infrastruttura che da anni la città attende. Gruppo e coordinamento avevano redatto un progetto alternativo (sostituendo l’arrivo della metro con un potenziamento della rete ferroviaria) e lo avevano inviato all’amministrazione comunale affinché lo presenti in fase di Conferenza dei servizi quando si metterà nero su bianco (definitivamente) il via libera all’opera. Una richiesta che, a sua volta, aveva sollevato le critiche dell’associazione Hq Monza che aveva definito “fake news” le richieste degli ambientalisti ribadendo la necessità dell’arrivo della metropolitana lilla a Monza.

Sulla vicenda adesso interviene il Partito democratico che precisa “la volontà e la determinazione di sostenere la realizzazione della linea metropolitana M5 sul territorio di Monza secondo il progetto che sta per essere approvato secondo il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che prevede anche le opportune valutazioni ambientali”. I dem ricordano il lungo percorso che ha portato a questo punto del progetto nell’ambito dello studio di fattibilità prodotto da MM SpA con la collaborazione della Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio (AMAT) del Comune di Milano, su incarico commissionato dai comuni di Cinisello Balsamo, Milano e Monza nonché da Regione Lombardia. Il tutto in collaborazione con addetti ai lavori anche del settore dell’economia dei trasporti del Politecnico che si è concentrata soprattutto sull’analisi costi benefici.

I dem intervengono anche sulla vicenda del maxi deposito della M5 a Casignolo, uno “scotto” che ambientalisti e residenti non hanno digerito. “Nella stesura del progetto tutte le ipotesi per deposito e tracciati sono state esaminate – si legge nella nota stampa -. In questo procedimento è costante il lavoro dell’amministrazione, del sindaco Paolo Pilotto e dei tecnici del Comune per dare contributi fondamentali all’avanzamento del progetto, ad esempio per le migliori soluzioni possibili per le fermate e per l’integrazione con le necessità dei quartieri, per chiedere miglioramenti, per recepire le idee e le indicazioni dei cittadini”. Un’opera che i dem definiscono “un’opportunità storica”. Intanto nelle prossime settimane il Pd organizzerà una campagna di comunicazione sullo stato di avanzamento del progetto, sui benefici dell’opera, sulle soluzioni migliorative che permettano all’intera città di garantire una nuova opportunità di spostamento all’insegna anche della sostenibilità.